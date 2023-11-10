تقرير: مارسيلو غاياردو خيار إدارة نادي الاتحاد لخلافة سانتو

وقررت إدارة الاتحاد إقالة سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات بالدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

ويتولَّى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق، لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني.

وقال الإعلامي البرازيلي "برونو إندرادي" إن إدارة الاتحاد وضعت الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت السابق كخيار أولي، بعد فشل المفاوضات مع جولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد الأسبق.

ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات بين إدارة الاتحاد والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خلال الساعات القليلة المقبلة.