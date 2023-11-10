تقرير: مارسيلو غاياردو خيار إدارة نادي الاتحاد لخلافة سانتو
كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي وضعت المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، للتعاقد معه ليقود الفريق فنيًا خلفًا للمدرب البرتغالي المقال نونو سانتو.
وقررت إدارة الاتحاد إقالة سانتو بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الموسم الجاري، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات بالدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.
ويتولَّى المدرب المساعد حسن خليفة مسؤولية تدريب الفريق، لحين إنهاء التعاقد مع مدرب جديد وإعادة تشكيل الجهاز الفني.
وقال الإعلامي البرازيلي "برونو إندرادي" إن إدارة الاتحاد وضعت الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت السابق كخيار أولي، بعد فشل المفاوضات مع جولين لوبيتيغي مدرب ريال مدريد الأسبق.
ومن المنتظر أن تبدأ المفاوضات بين إدارة الاتحاد والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويملك غاياردو سجلًا مليئًا بالنجاحات ريفير بليت، حيث تولَّى تدريب الفريق، منذ العام 2014 حتى أكتوبر 2022.
وخلال هذه السنوات تمكن غاياردو من تحقيق 9 بطولات، حيث قاد ريفر بليت للفوز بكأس كوبا ليبرتادورس مرتين، وكأس الأرجنتين 3 مراتن وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة، وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.
ويسعى الاتحاد إلى حسم ملف المدرب سريعًا خاصة أنه يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقررة إقامتها، ديسمبر المقبل، في السعودية.
ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، علمًا بأن "العميد" هو حامل اللقب.