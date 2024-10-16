بديل محمد صلاح.. ليفربول يرصد مبلغًا هائلًا للتعاقد مع مفاجأة سوق الانتقالات

رصد نادي ليفربول مبلغًا هائلًا، للتعاقد مع نجم جديد سيكون "مفاجأة سوق الانتقالات"، وقد يكون بديلًا للمهاجم المصري محمد صلاح، في صفوف الريدز.

ليفربول حاليًا يحتل صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المحتمل أن يكون صلاح من بين الهدافين للفريق مرة أخرى هذا الموسم، حيث سجل النجم المصري 6 أهداف في جميع المسابقات منذ وصول آرني سلوت ليرفع إجمالي رصيده إلى 217 هدفًا في 359 مباراة مع الريدز منذ وصوله من روما في عام 2017.

ولكن مع بلوغ صلاح 33 عامًا في نهاية الموسم عندما ينتهي عقده، فقد يتجه نظر ليفربول بالفعل نحو بدائل محتملة للنجم المصري.

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وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس بعد الفوز على مانشستر يونايتد 0/3 هذا الموسم: "لقد أمضيت صيفًا جيدًا وكان لدي وقت طويل لنفسي لمحاولة البقاء إيجابيًا لأنه كما تعلمون هذا هو آخر عام لي في النادي".

وأضاف: "أريد فقط الاستمتاع بهذا الموسم مع ليفربول، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث العام المقبل".

واختتم: "لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود، لذلك ألعب موسمي الأخير وأرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

وعطفًا على هذه التصريحات، كشفت شبكة (Football Talk) أن ليفربول رصد نحو 134 مليون جنيه إسترليني، لإبرام صفقة قد تُحدث هزة بين أندية الدوري الإنجليزي.

وأوضحت: "ترى إدارة ليفربول أن البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد، هو البديل الأمثل، حال رحيل محمد صلاح عن قلعة آنفيلد".

ووفقًا للشبكة، يسعى ريال مدريد إلى الحصول على رسوم قدرها 134 مليون جنيه إسترليني للسماح لرودريغو بالمغادرة، حيث لا يزال البرازيلي لاعبًا أساسيًا في خطة المدرب كارلو أنشيلوتي.

يشير التقرير إلى أن اللاعب سعيد نسبيًا في العاصمة الإسبانية، حيث لعب في جميع مباريات الدوري الإسباني التسع هذا الموسم.

ولكن مع تنافس فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وإندريك وإبراهيم دياز على مكان في هجوم أنشيلوتي، ستظل المنافسة على الأماكن صعبة.

ويرتبط رودريغو بعقد مع مدريد حتى عام 2028، مما سيساعد بلا شك ريال مدريد في الحصول على رسوم ضخمة مقابل رحيل المهاجم الشاب.

أنشيلوتي من أشد المعجبين باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا واقترح حتى أنه كان يجب إدراجه في قائمة الكرة الذهبية إلى جانب زملائه في فريق مدريد داني كارفاخال، مبابي وجود بيلينغهام وأنتونيو روديجر وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي ولاعب ريال مدريد السابق توني كروس.