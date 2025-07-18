شيكو بانزا يسجل هدفا خارقا مع الزمالك.. ما الحقيقة؟ (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين الزمالك ونادي رع، اليوم الجمعة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، مشاركة أربع من صفقات القلعة البيضاء الجديدة، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

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وانتهت المواجهة بفوز الزمالك بهدف دون رد، أحرزه ناصر ماهر في الدقيقة 27، بعدما استقبل تمريرة متقنة من أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سددها مباشرة في الشباك.

وشهدت التشكيلة الأساسية للزمالك ظهور الوافد الأنجولي شيكو بانزا منذ البداية، بينما شارك كل من المهدي سليمان، وأحمد شريف، وعمرو ناصر في الشوط الثاني.

وعقب المباراة، تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو لهدف استثنائي قيل إنه من توقيع شيكو بانزا خلال اللقاء، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

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لكن الحقيقة أن الهدف المنتشر لا يعود إلى شيكو بانزا، ولا يخص مباراة الزمالك ورع من الأساس، حيث ارتدى الزمالك القميص الأسود في اللقاء، بينما يظهر الفريق المسجل للهدف في الفيديو وهو يرتدي القميص الأبيض.

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يُذكر أن شيكو بانزا بالفعل أحرز هدفًا في الدقيقة 40 من المباراة، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل، لكنه ليس الهدف المتداول عبر منصات التواصل.