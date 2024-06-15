الموعد والقنوات الناقلة والمعلق لمباراة إيطاليا وألبانيا

يستهل منتخب إيطاليا رحلة الحفاظ على لقب بطولة كأس أمم أوروبا، عندما يواجه ألبانيا، مساء اليوم السبت، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعة لبطولة يورو 2024، المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

ونجح منتخب إبطاليا في التتويج بلقب اليورو مرتين، الأولى في 1968 والثانية في النسخة الأخيرة يورو 2020.

وخلال التصفيات احتل "الآتزروي" المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إنجلترا، بعدما جمع 14 نقطة من 8 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين، مسجلا 16 هدفا ومستقبلا 9 أخرى.