الموعد والقنوات الناقلة والمعلق لمباراة إيطاليا وألبانيا
يستهل منتخب إيطاليا رحلة الحفاظ على لقب بطولة كأس أمم أوروبا، عندما يواجه ألبانيا، مساء اليوم السبت، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور المجموعة لبطولة يورو 2024، المقامة في ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.
ونجح منتخب إبطاليا في التتويج بلقب اليورو مرتين، الأولى في 1968 والثانية في النسخة الأخيرة يورو 2020.
وخلال التصفيات احتل "الآتزروي" المركز الثاني في المجموعة الثالثة، خلف منتخب إنجلترا، بعدما جمع 14 نقطة من 8 مباريات حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين، مسجلا 16 هدفا ومستقبلا 9 أخرى.
في المقابل، المنتخب الألباني يشارك في أمم أوروبا للمرة الثانية فقط، وتأهل بعد صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة متفوقا على التشيك بفارق الأهداف، بعدما حقق 4 انتصارات و3 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة في 8 مباريات، وسجل الفريق 12 هدفا واستقبل 4.
والتقى المنتخبان من قبل في 4 مناسبات، انتهت جميعًا بفوز منتخب إيطاليا، وتعد مباراة اليوم هي الخامسة بينهما.
موعد مباراة إيطاليا وألبانيا:
وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، بتلعيق خليل البلوشي