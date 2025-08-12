إغراءات تعادل عقد رونالدو.. السعودية تجهز عرضا خرافيا لكيليان مبابي

لم تُكلل محاولات صندوق الاستثمارات السعودي حتى الآن في استقدام النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد إلى أحد الأندية الكبرى بالدوري السعودي للمحترفين، لكن صفقة مدوية قد يتم إبرامها في الفترة المقبلة وقد تكون الحدث الأكبر في الساحة الكروية العالمية وفق ما أكدته تقارير إخبارية.

ووفقًا لصحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية ( Defensa Central) جهزت المملكة العربية السعودية عرضا خياليا بقيمة 350 مليون يورو أي ما يعادل 406 ملايين دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين السعوديين سيعرضون على النجم الفرنسي امتيازات تُضاهي أو تُقارب تلك التي يحصل عليها الأسطورة كريستيانو رونالدو في عقده الجديد مع النصر.

ويحظى رونالدو، النجم البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات براتب خيالي وامتيازات مادية قياسية بعد أن جدد عقده مع نادي النصر حتى 30 يونيو 2027.

وكشفت "ديفينسا سنترال" أن ريال مدريد لا يعتزم بالمرة التفريط في هدافه الأول الذي أحرز 31 هدفا في الدوري الإسباني في موسمه الأول في ملعب بيرنابيو 2024 ـ 2025.

وأضافت: "من المتوقع أن لا تتم الموافقة على بيع مبابي لأحد أقطاب الدوري السعودي، حيث يعتبر ريال مدريد أن النجم الفرنسي، الذي حصل على القميص رقم 10 ليحمله في الموسم الجديد غير قابل للانتقال على الإطلاق، باعتبار أن أصبح واحدا من العلامات المميزة في النادي وأحد أصوله تجاريا وإعلاميا".

ومع ذلك لا تزال تلك الصفقة "الحلم" واردة طالما أن المعني بالأمر الأول في الصفقة وهو مبابي لم يُبدِ موقفه بعد ولو أنه لم يظهر نوايا لمغادرة سانتياغو برنابيو.

ويُركّز كيليان مبابي، وفق "ديفينسا سنترال" على ترسيخ مكانته كقائد أول لهجوم ريال مدريد الذي يعمل على استعادة مكانته بين نخبة أندية أوروبا، ويعتقد الهداف الفرنسي أن جهوده للوصول إلى قمة مستواه قبل كأس العالم 2026، قد تكون في معرض الخطر في حال انتقاله إلى الدوري السعودي، وفق المصدر ذاته.

وورغم كل تلك المؤشرات، فإن العرض الأسطوري قد يحدث مستجدات أخرى في "مشروع" استقطاب كيليان مبابي للعب في الدوري الفرنسي وفق ما أشارت إليه الصحيفة الإسبانية.