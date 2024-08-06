كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود رغبة من نادي الهلال في الحصول على خدمات البرازيلي ريكيلمي لاعب فريق كويابا الذي ينشط في دوري المحترفين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبو" والتي أكدت أن اللاعب سيُسَجَّل كمحترف تحت السن، في قائمة الهلال الجديد التي تسمح بلاعبين محترفين إضافيين بشرط أن يكونا من مواليد 2003، أو بعد ذلك.

يأتي كل ذلك بالتزامن مع أخبار وجود توترات كبيرة بين الهلال والظهير الأيسر الحالي للفريق سعود عبد الحميد، الذي حذره المدرب جورج جيسوس بحسب صحيفة "الرياضية" مرات عديدة خلال معسكر الفريق الإعدادي من عدم تقديم أفضل ما لديه في التدريبات، وقرر مؤخرًا استبعاده لعدم ظهور أي جدية من جانبه في التحضير للموسم الجديد.

يرفع هذا من إمكانية أن يكون اللاعب البرازيلي الجديد الذي ارتبط بالهلال بديلًا لسعود عبد الحميد، خصوصًا بعد ظهور أنباء عن اهتمام الاتحاد السعودي باستعادته لصفوفه.

لكن من هو ذلك اللاعب؟ وما هو تاريخه وما هي إمكاناته؟ وهل يستطيع حقًا تعويض سعود عبد الحميد؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يأتي:

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من هو ريكيلمي؟

حسنًا نحن لا نتحدث عن أسطورة الأرجنتين هنا، فهذا ريكيلمي آخر غيره لا يزال في ريعان شبابه وبداية مسيرته الكروية.

اسمه الكامل هيرنانديز أموريم روكا، وهو يلعب في مركز الظهير الأيسر، ولم يُخْتَبَر في أي مراكز أخرى بالملعب سوى الظهير الأيمن ولمباراة واحدة فقط قدم فيها مستويات متوسطة.

عمره 21 سنة وطوله 1.84 متر ولم يلعب في حياته خارج البرازيل، لكنه يملك سرعة وصلابة دفاعية كبيرة للغاية.

أرقامه وتاريخه

حضَرَ ريكيلمي في الدوري البرازيلي في ثلاثة مواسم، ونجح من خلالها في الظهور بشكل طيب، رغم قلة مشاركاته في بعض الأحيان.

بشكل عام خاض البرازيلي الشاب 97 مباراة في مختلف البطولات، ونجح من خلالها في تسجيل عشرة أهداف وصناعة أربعة.

وسبق له أن لعب بجوار نجم ريال مدريد الجديد إندريك الذي انضم إلى الملكي لتوه، ومن المنتظر توهجه برفقة الفريق الإسباني.

جاء هذا من خلال مباريات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد الجارية، ولسوء حظ ريكيلمي وإندريك لم ينجحا في مسعاهم مع السليساو، لكن المستقبل لا يزال أمامهما مع الفريق الأول للسامبا.

نقاط قوته وضعفه

يمتاز اللاعب الشاب بقوته البدنية الكبيرة، وبالتبعية قدرته على الفوز بالثنائيات، سواء في الأرض، أو في الهواء.

يحب ريكيلمي أن يركض على طول الخط، ويساعده على ذلك سرعته التي تعد مقبولة بالنظر إلى مركزه، كما يحب أن يقدم الكرات العرضية، وأن يقدم على قطع الكرات من الخصوم.

لكنه به نقطة ضعف تعيبه بعض الشيء عندما نتحدث عن حاجة الهلال لظهير قوي يستطيع إيجاد الحلول عند اللزوم والخروج بالكرة من المواقف الصعبة، ونقطة الضعف تلك هي التمرير.

وصلت نسبة التمريرات الخاطئة التي قدمها ريكيلمي في الدوري البرازيلي خلال ثماني مباريات هذا الموسم إلى 22.5% من إجمالي ما يقدمه.