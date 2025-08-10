ماذا قدّم داروين نونيز في الظهور الأول مع الهلال السعودي؟ (فيديو)

تألق اللاعب داروين نونيز في ظهوره الأول مع الهلال السعودي، مساء اليوم الأحد، بعد ساعات من انتقاله، رسمياً، قادماً من ليفربول الإنجليزي.

وأعلن الهلال، مساء أمس السبت، تعاقده مع نونيز صاحب الـ 26 عاماً بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

وشارك نونيز في مباراة فريقه الودية ضد آراو السويسري، مساء الأحد، تحضيراً للموسم الجديد.

وحقق الهلال فوزاً ساحقاً على حساب منافسه السويسري بنتيجة 6-0 في تجربة ودية شهدت تألق اللاعب محمد كنو الذي سجل هدفين بجانب سيرجي سافيتش، ومالكوم، وداروين نونيز، بخلاف هدف من نيران صديقة.

وشارك نونيز في بداية الشوط الثاني على حساب اللاعب عبد الله الحمدان في صفوف الهلال، وقدم نونيز مستويات رائعة بعد مشاركته.

وسجل نونيز هدفاً في الدقيقة 88 بعدما تسلّم تمريرة في منطقة الجزاء وأنهاها بتسديدة قوية في مرمى الفريق السويسري.

وأحرز نونيز هدفاً في الدقيقة 81، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل قبل أن يسجل اللاعب الأوروغوياني بصمته الأولى بقميص الهلال.

وظهر نونيز بجاهزية فنية وبدنية جيدة وهو ما يبشر جماهير الهلال بأداء مميز من نجم ليفربول السابق.

ويستعد الهلال لخوض منافسات الدوري السعودي بعد انسحاب الفريق من كأس السوبر المحلي.