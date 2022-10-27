الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

تأهل عدد من الأندية إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الخامسة من دور المجموعات أبرزها: إنتر ميلان الإيطالي، وليفربول الإنجليزي، وبورتو البرتغالي الليلة.

وفي المجموعة الأولى لحق ليفربول الإنجليزي بنابولي الإيطالي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على أياكس الهولندي في أمستردام 3-صفر.

وبفضل ثلاثية المصري محمد صلاح، هداف دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وداروين نونيز وهافي إليوت رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي فاز بثلاثية نظيفة على ضيفه رينجرز الأسكتلندي متذيل ترتيب المجموعة.

وفي المقابل ظل رصيد أياكس 3 نقاط في المركز الثالث وفرصته قائمة في الانتقال للدوري الأوروبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.