بيراميدز يصدر بيانا رسميا حول أزمة نقل ملعب مباراة الأهلي في الدوري المصري
أصدر نادي بيراميدز، اليوم السبت، بيانا رسميا حول أزمة نقل ملعب مباراة الأهلي المقرر بعد غدٍ الإثنين في الجولة الـ11 من الدوري المصري من استاد السلام إلى استاد القاهرة.
وأعلن النادي الأهلي نقل المباراة بعد موافقة الجهات الأمنية مع السماح بحضور أدوات التشجيع لجماهير المارد الأحمر.
وقال بيراميدز في بيان رسمي إنه يبدي دهشته من إعلان نقل المباراة قبل أيام قليلة من اللقاء، وهو ما يخالف لائحة رابطة الأندية التي تم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح.
وأكد البيان أنه طبقا للائحة رابطة الأندية وتحديدا المادة 65، فإنه يجوز تغيير ملعب المباريات بناء على رغبة أي من الطرفين ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال طلب رسمي يقدم لإدارة المسابقات وقبل المباراة بمدة 14 يوما من تاريخ المباراة.
وأشار بيراميدز في بيانه إلى أنه تم التغاضي عن هذا البند الواضح والصريح في اللائحة وتعديل ملعب المباراة قبل 3 أيام فقط من إقامة هذه المواجهة وهو أمر غير طبيعي.
وأبدى بيراميدز دهشته من عدم مراجعته في هذا القرار رغم أنه طرف أصيل في المباراة، وأكد أن تعديل الملعب أو بقائه كما هو لن يغير من الأمر شيئا بالنسبة لفريقه الذي يلعب المباراة خارج ملعبه، والذي يستعد لتلك المباراة بكامل قوته وتركيزه، ولديه إصرار كبير على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.
وأعلن نادي بيراميدز رفضه التقدم بأي احتجاج رسمي على القرار، بل إنه يجد نفسه مضطرا لقبول قرار تغيير الملعب احتراما للعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي الأهلي ومجلس إدارته ورغبتهم في تغيير ملعب اللقاء، وهي العلاقة التي يسعى بيراميدز أن تسود فيها الأخوة والاحترام المتبادل، شأن علاقته بجميع الأندية المصرية.