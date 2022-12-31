بيراميدز يصدر بيانا رسميا حول أزمة نقل ملعب مباراة الأهلي في الدوري المصري

وقال بيراميدز في بيان رسمي إنه يبدي دهشته من إعلان نقل المباراة قبل أيام قليلة من اللقاء، وهو ما يخالف لائحة رابطة الأندية التي تم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح.

وأكد البيان أنه طبقا للائحة رابطة الأندية وتحديدا المادة 65، فإنه يجوز تغيير ملعب المباريات بناء على رغبة أي من الطرفين ولكن بشرط أن يكون ذلك من خلال طلب رسمي يقدم لإدارة المسابقات وقبل المباراة بمدة 14 يوما من تاريخ المباراة.