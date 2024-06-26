نجم إنجلترا السابق ينصح رونالدو بالرحيل عن النصر السعودي
وجّه ستيوارت بيرس، نجم المنتخب الإنجليزي السابق، والذي ظل في الملاعب حتى سن الـ40، نصيحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.
وانضم رونالدو إلى فريق النصر السعودي في يونيو 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.
وذكرت تقارير مؤخرًا أن "الدون" قد يمدد عقده لمدة موسم آخر برفقة فريق النصر السعودي، لينتهي العقد بنهاية عام 2026.
وقال بيرس في تصريحات لإذاعة "توك سبورت": "أنصح رونالدو بالبحث عن تحد جديد والرحيل عن النصر السعودي ليظل جائعًا لتحقيق التنافسية والاستمرار على مستواه المعهود لأجل التواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026".
وأضاف: "رونالدو ليس بحاجة للمال لكنه بحاجة لوجود تنافس جديد وتحد جديد يكون دافعًا له لمواصلة إنجازاته ولاستمراريته في الملاعب".
ويلتقى البرتغال نظيره منتخب جورجيا في المواجهة المقررة، مساء الأربعاء، على ملعب "فيلتينس آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في "يورو 2024" المقامة حاليًّا في ألمانيا وتستمر حتى الـ14 من يوليو المقبل.
ويسعى رونالدو ورفاقه لتحقيق العلامة الكاملة، حيث استهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة بفوز صعب على التشيك بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى، ثم تخطى نظيره منتخب تركيا 3-0.
وأصبح رونالدو أول لاعب يشارك في ست نهائيات مختلفة لبطولة كأس أمم أوروبا في نسخ يورو 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 و2024.