نجم إنجلترا السابق ينصح رونالدو بالرحيل عن النصر السعودي

وجّه ستيوارت بيرس، نجم المنتخب الإنجليزي السابق، والذي ظل في الملاعب حتى سن الـ40، نصيحة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وانضم رونالدو إلى فريق النصر السعودي في يونيو 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن "الدون" قد يمدد عقده لمدة موسم آخر برفقة فريق النصر السعودي، لينتهي العقد بنهاية عام 2026.

وقال بيرس في تصريحات لإذاعة "توك سبورت": "أنصح رونالدو بالبحث عن تحد جديد والرحيل عن النصر السعودي ليظل جائعًا لتحقيق التنافسية والاستمرار على مستواه المعهود لأجل التواجد مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026".