هل ينتقل ماكس فرستابن بطل سباقات فورمولا 1 إلى مرسيدس؟

قال توتو فولف، رئيس مرسيدس، إن جورج راسل وكيمي أنتونيلي هما الخيار الأول للفريق في الموسم المقبل، وذلك في تعليقات يبدو أنها تستبعد التعاقد فورا مع ماكس فرستابن، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أربع مرات، مع رد بول.

يحتل فرستابن المركز الثالث في الترتيب العام في منتصف الموسم المكون من 24 جولة، متأخرا بفارق 69 نقطة عن المتصدر أوسكار بياستري سائق مكلارين و61 نقطة خلف لاندو نوريس زميل الأسترالي في الفريق.

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وأصبح حلم السائق الهولندي في الفوز باللقب الخامس تواليا صعب المنال، ومع بدء حقبة المحرك الجديد في عام 2026 ومع توقع أن تكون وحدة طاقة مرسيدس هي الأفضل في الحلبة، كان هناك حديث عن انتقال فرستابن.

وتزايدت التكهنات بشكل واضح بعد إقالة رد بول لرئيسه كريستيان هورنر الذي خدم الفريق لفترة طويلة في وقت سابق من هذا الشهر، وتولى لوران ميكيز المسؤولية خلفا له وسيظهر لأول مرة مع الفريق في سباق جائزة بلجيكا الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.

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وينتهي عقد راسل في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من أنه يخضع لإدارة مرسيدس أيضا، في حين انضم أنتونيلي (18 عاما) للفريق هذا العام وهو موهبة كبيرة للمستقبل.

وقال فولف لقناة (أو.آر.إف) التلفزيونية النمساوية: "هدفنا هو مواصلة العمل مع جورج وكيمي، هذه هي الأولوية القصوى".

وأضاف: "لا يمكنك تجاهل شخص مثل ماكس وخططه للمستقبل. لقد فعلنا ذلك، لكنني لا أعتقد أن مفاجآت كبيرة ستكون هناك".

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وقالت القناة إنه على الرغم من أن فرستابن يمتلك بنودا في عقده تتعلق بالأداء، فإنه كان يحتاج إلى أن يكون خارج المراكز الثلاثة الأولى بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى حتى يتمكن من تفعيل فسخ عقده.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر، بعد الكشف عن وجود فولف وفرستابن في عطلة في الوقت نفسه وفي المنطقة ذاتها في سردينيا، لكن رئيس مرسيدس قلل من أهمية الأمر.

وقال: "إذا ذهبنا في عطلة في مكان قريب من بعضنا البعض فإن هذا لا يعني أننا سنعمل معا في فورمولا 1، لطالما كنا على وفاق. كما أننا نقضي عطلاتنا في مناطق مماثلة".