بعد مسيرة مضطربة في تركيا.. مسعود أوزيل يقرر الاعتزال نهائيًا

وبدأ أوزيل البالغ من العمر 34 عامًا مسيرته الاحترافية في ألمانيا مع شالكه قبل أن ينضم إلى غريمه فيردر بريمن، وبعد عامين هناك انتقل إلى ريال مدريد ليتوج بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك قبل أن يشتريه آرسنال مقابل 43 مليون جنيه إسترليني في العام 2013.

وأمضى اللاعب الألماني الدولي 7 سنوات ونصف السنة في النادي اللندني، وخاض خلالها أكثر من 250 مباراة، وفاز بكأس الاتحاد 3 مرات.

وكانت سنواته الأخيرة في آرسنال مليئة بالتوتر والجدل ، مما أدى إلى انتقاله مجانًا إلى فناربخشة التركي، لكن الفترة التي قضاها في تركيا لم تسر على ما يرام ، حيث تم إيقافه في النهاية من قبل النادي ليرحل إلى باشاك شهير.

وكانت مسيرته مع المنتخب الألماني مليئة بالصعود والهبوط، وسجل 23 هدفًا في 96 مباراة مع المنتخب ولعب دورًا رئيسًا في الفوز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، لكنه اعتزل بعد 4 سنوات، واتهم الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدم الاحترام.

ومن غير المعروف ما الذي سيفعله صانع اللعب بعد نهاية مسيرته الكروية، إذ يمكنه أن يصبح مدربًا أو يلجأ للعمل في مشاريع أخرى سواء داخل أو خارج كرة القدم.