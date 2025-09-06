كواليس مثيرة.. أسرار مشاجرة مارسيل كولر مع بيرسي تاو بعد لقاء ريال مدريد (فيديو)

كشف خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، عن مشاجرة عنيفة نشبت بين الأخير والجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الأحمر السابق.

وقال الجوادي عبر إحدى منصات البودكاست، إن هناك موقفا صعبا للغاية حدث بين كولر وبيرسي تاو بعد لقاء الأهلي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وفاز ريال مدريد وقتها على حساب الأهلي بنتيجة 4-1 في نصف نهائي النسخة التي أقيمت في المغرب.

وقال الجوادي: "بيرسي تاو يتعامل كأنه ملك في جنوب أفريقيا وليس مجرد لاعب، وأبدى غضبه الشديد بعد عدم مشاركته في لقاء ريال مدريد".

وأضاف: "في اليوم التالي تناولنا الغداء وطلب كولر عقد جلسة مع بيرسي تاو واستدعاه الإداري، ولكن اللاعب رفض النزول من غرفته".

وواصل: "كولر قرأ المشهد وعلم بأن تاو لا يريد النزول للاجتماع معه، وفوجئت به في قمة العصبية والغضب واندفع مهرولاً إلى غرفة بيرسي تاو".

وأكد أن كولر طرق الباب بقوة وفتح له محمد فخري لاعب الأهلي السابق وزميل تاو في الغرفة ووجد تاو وكأنه نائم، ولكنه نزع عنه الغطاء وصرخ في وجهه بغضب شديد.

وتابع: "لأول وآخر مرة أجد كولر في هذه الحالة العصبية، لقد صرخ في وجه تاو وقال له عندما أطالبك بالحضور للاجتماع فعليك أن تنفذ على الفور".

كولر ضرب بيرسي تاو 🙄. 🔥 قصة مثيرة من كواليس الأهلي مع مارسيل كولر 🔥 في لحظة معينة… كولر عنّف بيرسي تاو بشدة 😳💥 لكن... Posted by Shady Habashy on Saturday, September 6, 2025

وأشار إلى أن تاو شعر بالرهبة من كولر، موضحاً أن المدرب السويسري بعد هدوئه قال لتاو إن تاريخ إصاباته طويل، وهناك تجهيز بدني له ليكون نجم الفريق.