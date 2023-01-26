برشلونة يفلت من كمين ريال سوسيداد ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وبلغ برشلونة الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ريال سوسيداد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية.

وشهدت المباراة تعرض بريس منديز لاعب سوسيداد للطرد في الدقيقة 40.

كان برشلونة الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء في كامب نو لكنه سجل فقط من هجمة مرتدة رائعة كللها رجل المباراة ديمبلي في الدقيقة 52.

وانطلق الجناح السريع من الجهة اليمنى بعد تلقيه تمريرة طويلة ممتازة من مواطنه الفرنسي جول كوندي وسدد كرة لا تصد بقدمه اليمنى في أعلى الشباك.

ودخل سوسيداد المتألق المباراة بعد تسعة انتصارات متتالية بجميع المسابقات.

وفي دور الثمانية أيضا يلعب إشبيلية ضد أوساسونا اليوم ويلتقي ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد كما يتواجه فالنسيا وأتلتيك بيلباو غدا الخميس.