الأهلي والقادسية.. صراع المليارات يحسم بطاقة النهائي في كأس السوبر

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى نصف نهائي كأس السوبر، الذي يجمع بين الأهلي والقادسية، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة تعد إحدى أقوى مباريات الموسم، ليس فقط على مستوى التنافس الكروي، بل أيضًا على صعيد القيمة السوقية والنجوم العالميين الذين يزينون صفوف الفريقين.

القيمة السوقية للفريقين

يدخل الأهلي اللقاء وهو الفريق الأعلى قيمة في المواجهة، إذ تبلغ قيمته السوقية نحو 158.5 مليون يورو، بمتوسط يقترب من 4.8 مليون يورو لكل لاعب؛ ما يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة التي ضختها إدارة النادي في سوق الانتقالات الأخيرة.

في المقابل، لا يقل القادسية شأنًا، حيث تصل قيمته السوقية إلى حوالي 135.8 مليون يورو، ليؤكد أن الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين لم يعد مجرد ضيف شرف، بل أصبح منافسًا حقيقيًّا بين الكبار.

أغلى 3 لاعبين في الأهلي والقادسية

على صعيد النجوم، يمتلك الأهلي أسماء لامعة في الخطوط الخلفية والهجومية، حيث يتصدر المدافع البرازيلي روجيه إيبانيز القائمة بقيمة 12 مليون يورو، يليه التركي ميريح ديميرال بـ11.6 مليون يورو، فيما يتواجد النجم الإيفواري فرانك كيسيه ضمن أغلى لاعبي الفريق بقيمة سوقية تتجاوز 11 مليون يورو، كذلك يوجد البرازيلي غالينو والإنجليزي إيفان توني.

أما القادسية، فيملك ورقة هجومية نارية متمثلة في المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي، الذي تصل قيمته إلى 45 مليون يورو، وهو اللاعب الأغلى في المباراة بلا منازع، ويليه في القائمة لاعب الوسط الهجومي كاميرون بويرتاس بـ13 مليون يورو، ثم الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز بقيمة 12 مليون يورو.

النجوم المتوقع تألقهم في اللقاء

من جانب "الراقي"، تبدو الأنظار متجهة إلى الثنائي الدفاعي إيبانيز وديميرال، اللذين يملكان القدرة على إغلاق المساحات أمام هجوم القادسية، بينما سيكون دور كيسيه حاسمًا في فرض السيطرة على خط الوسط وصناعة الفارق بدنيًّا وفنيًّا.

أما القادسية، فيعتمد بشكل أساسي على هدافه الأول ريتيغي، الذي يملك الحس التهديفي العالي وقدرة على حسم المباريات الكبيرة، إلى جانب إبداع بويرتاس في صناعة اللعب، ودور فيرنانديز في منح التوازن الدفاعي والهجومي للفريق.

المواجهة بين الأهلي والقادسية ليست مجرد مباراة نصف نهائي، بل هي معركة نجوم وقيم سوقية ضخمة، قد تحسمها لمسة من مهاجم أرجنتيني قادم، أو تدخل صلب من مدافع برازيلي يرتدي قميص الأهلي، وبغض النظر عن النتيجة، فإن جماهير الكرة السعودية على موعد مع يوم كروي استثنائي.