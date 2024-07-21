أرسل مايك تايسون، رسالة قوية إلى جيك بول بعد فوزه في مواجهة مايك بيري.

وحقق الملاكم جيك بول فوزًا مثيرا بالضربة القاضية على منافسه مايك بيري، في النزال الذي جمعهما، فجر الأحد، خلال نزال الوزن الثقيل الخفيف الذي أقيم في أمالي أرينا في مدينة تامبا، في ولاية فلوريدا.

وأسقط جيك بول منافسه مايك بيري ثلاث مرات بضربات قوية، لكن بيري رفض الاستسلام حتى تدخل الحكم لإنقاذه في الجولة السادسة.

وكان من المقرر سابقا أن يواجه بول نظيره الملاكم الأسطوري مايك تايسون، ولكن اضطر الأخير إلى تأجيل النزال بناءً على نصيحة الأطباء.

وعقب النزال، نشر تايسون البالغ من العمر 58 عامًا مقطع فيديو لنفسه وهو يشاهد تقديم بول على صفحتيه على منصة "إكس"، وكتب عليه: "118 يومًا - 16 أسبوعًا و6 أيام - 17 عطلة نهاية أسبوع - 2832 ساعة - 169920 دقيقة - 10195200 ثانية.. تبدأ الساعة الآن".

وجاءت رسالة تايسون، بعد تصريحات بول، والذي قال بوضوح، إنه لا يريد سوى القتال ضد تايسون في المقابلة التي أجراها بعد المباراة.

وقال: "لقد أسقطته في الجولة الأولى، لكنه نجا فقط، مايك تايسون! أنت التالي أيها الفتى الكبير".

ويبدو أن بول ينظر بالفعل إلى ما بعد مايك تايسون، حيث وضع عينيه على القتال ضد بطل الوزن الخفيف الثقيل في UFC أليكس بيريرا.

وأضاف: "وأنت يا أليكس بيريرا، قلت إنك تريد أن تصبح ملاكمًا، أنا الملك هنا، تعال يمكننا أن نجعلها تحدث. أريدك يا أليكس بيريرا".

يذكر أن تايسون احتاج إلى تدخل طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجلوس الشهر الماضي، بعدما اشتكى من غثيان ودوار.

وتم تحديد موعد جديد للنزال بين تايسون وجيك بول، إذ سيقام يوم 15 نوفمبر المقبل.

وسيواجه تايسون بول الذي يصغره 31 عاما في نزال احترافي من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان، وافقت عليها سلطات الملاكمة في تكساس.