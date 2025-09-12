لاعب غير محترف.. ردود فعل جماهير النصر السعودي بعد رحيل لابورت

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

بعد شهور من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم في يناير 2023، أعلن نادي النصر السعودي الحصول على خدمات المدافع الإسباني إيمريك لابورت قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

الصفقة التي تمت في أغسطس 2023، تكلفت ما يقرب من 23.6 مليون جنيه إسترليني من أجل تدعيم خط الدفاع لكن اللاعب خيب الآمال بأداء أقل من المتوقع.

وشارك إيمريك لابورت خلال 69 مباراة رفقة الفريق السعودي وسجل 9 أهداف ونال البطاقة الحمراء ولم يتوج بأي لقب محلي أو قاري خلال مشواره مع النصر.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. كم دفع أتليتك بلباو لشراء لابورت من النصر السعودي؟

وتحدث لابورت لصحيفة AS الإسبانية في وقت سابق، مؤكداً أن الحياة في المملكة العربية السعودية لم تعجبه، موضحاً أنه كلاعب أوروبي واجه صعوبات في التأقلم مع الحياة هناك.

وأضاف:" "نعم، إنهم يهتمون بنا، ولكن ليس بما يكفي.. حسنًا، في أوروبا، يدفعون لك راتبًا جيدًا، لكنهم يهتمون بك بشكل أفضل بكثير".

أخبار ذات علاقة بأمر الفيفا.. تحول مفاجئ في مستقبل لابورت مع النصر السعودي

وأعلن نادي النصر في الساعات القليلة الماضية رحيل لاعبه الإسباني إلى فريق أتلتيك بلباو بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالموافقة على الصفقة التي رفضها سابقا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وودع المدافع جماهير النصر برسالة نشرها عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي قائلاً :" أعزائي مشجعي النصر، مسيرتي مع هذا النادي العريق انتهت.. أنا ممتن لهذه التجربة، الغنية بالذكريات والتطور الشخصي، وفخور بمساهمتي في صعود الدوري السعودي إلى العالمية".

وأضاف:" كان شرفًا لي أن أشارك الملعب مع هذا العدد الكبير من اللاعبين المميزين. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل".

أخبار ذات علاقة آل الشيخ يشن هجوما على النصر: أنفقوا أموالا طائلة دون تحقيق أي لقب

ردود غاضبة

الجماهير ردت على رسالة لابورت بتعليقات غاضبة، وكتب أحد المشجعين قائلاً:" لاعب غير محترف إطلاقًا".

وتابع:" أتمنى لك أسوأ نتيجة ممكنة للاعب، فعلت كل ما بوسعك لتخيب آمال جماهير النصر بتلقيك بطاقات حمراء غير مبررة وإصابة نفسك وأنت في المنزل لتجنب اللعب. الله لا يسامحك على نواياك الشيطانية".

وأضاف آخر:" أنت لا تستحق ارتداء هذا الشعار. إذا رحلت، فلن يُذكر اسمك حتى".

وكتب مشجع ثالث:" أشعر بخيبة أمل كبيرة لتصرفك غير الاحترافي مع النصر، لكن هذه الفترة ستُنسى".

وأكد أحد المشجعين أن نادي النصر ليس به مكان للضعفاء، كما هاجم مشجع آخر اللاعب مؤكداً أنه تجربته كانت سيئة للغاية.