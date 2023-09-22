فيتور روكي يتعرض لإصابة قوية مع أتلتيكو باراناينسي (فيديو)
روكي خرج وهو غير قادر على المشي وبدت عليه علامات الألم واضحة وتم نقله على محفة.
تعرض فيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي، الذي سينضم لبرشلونة العام المقبل لإصابة قوية مع فريقه البرازيلي.
وجاءت إصابة فيتور روكي، خلال مواجهة إنترناسيونال، في الجولة الـ24 من الدوري البرازيلي.
وتعرض روكي لتدخل قوي في ساقه اليسرى من نيكو هيرنانديز، حيث خرج روكي من أرض الملعب وهو غير قادر على المشي وبدت عليه علامات الألم واضحة وتم نقله على محفة.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن طبيعة الإصابة غير معروفة بعد، إذ سيخضع روكي للفحوصات الطبية.
ومن المقرر أن ينضم روكي لبرشلونة في يناير المقبل أو في يوليو المقبل.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن روكي البالغ من العمر 18 عاما سينضم لبرشلونة مقابل 40 مليون يورو.
وسجل روكي 27 هدفا وصنع 11 في 78 مباراة مع أتلتيكو باراناينسي.