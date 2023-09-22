فيتور روكي يتعرض لإصابة قوية مع أتلتيكو باراناينسي (فيديو)

تعرض فيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي، الذي سينضم لبرشلونة العام المقبل لإصابة قوية مع فريقه البرازيلي.

وجاءت إصابة فيتور روكي، خلال مواجهة إنترناسيونال، في الجولة الـ24 من الدوري البرازيلي.