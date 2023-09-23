ترتيب الدوري الألماني.. هاري كين يسجل "هاتريك" في اكتساح بايرن ميونخ لبوخوم

أمطر بايرن ميونخ شباك منافسه بوخوم بسباعية نظيفة، اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الخامسة من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.

وجاءت سباعية بايرن من توقيع تشوبو موتينغ، هاري كين (هاتريك)، ماتياس دي ليخت، ليروي ساني وماتيس تيل في الدقائق (4، 12، 29، 38، 46، 54، 81 و88).

الانتصار منح بايرن فرصة الصدارة بوصوله للنقطة 13، فيما توقف بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.