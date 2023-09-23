ترتيب الدوري الألماني.. هاري كين يسجل "هاتريك" في اكتساح بايرن ميونخ لبوخوم
أمطر بايرن ميونخ شباك منافسه بوخوم بسباعية نظيفة، اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الخامسة من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.
وجاءت سباعية بايرن من توقيع تشوبو موتينغ، هاري كين (هاتريك)، ماتياس دي ليخت، ليروي ساني وماتيس تيل في الدقائق (4، 12، 29، 38، 46، 54، 81 و88).
الانتصار منح بايرن فرصة الصدارة بوصوله للنقطة 13، فيما توقف بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.
وأوضحت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هاري كين وصل لهدفه السابع بأول 5 مباريات له بالبوندسليغا، ليتفوق على جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو ماندزوكيتش.
كما أوضحت أن كين شارك في 10 أهداف (سجل 7 وصنع 3) بأول 5 جولات في البوندسليغا، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر منذ موسم 2004-2005 على الأقل سوى النرويجي إيرلينغ هالاند مع ناديه السابق بروسيا دورتموند.
يذكر أن كين انضم إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الماضي، قادما من توتنهام هوتسبير.
دورتموند يهزم فولفسبورغ
وفي مباراة أخرى، هز ماركو رويس الشباك في الشوط الثاني ليمنح بروسيا دورتموند الفوز 1-صفر على ضيفه فولفسبورغ.
واستحوذ دورتموند على الكرة بأكثر من 60% في الشوط الأول، وبغض النظر عن تسديدة رويس من ركلة حرة والتي أبعدها الحارس كون كاستيلز لم يقدم الفريقان الكثير.
ورغم إدخال ستة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 2-صفر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لم يستطع المدرب إيدن ترزيتش إضفاء أي شعور بالأهمية في صفوف دورتموند.
لكن أداء الفريق تحسن في الشوط الثاني، وكاد أن يهز الشباك بواسطة يوليان براندت قبل أن يحسم رويس الفوز من هجمة قادها البديل دونيل مالن في الدقيقة 68.
ويملك دورتموند 11 نقطة متأخرا بنقطتين عن بايرن ميونخ المتصدر.