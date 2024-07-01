على أجندة النصر والاتحاد.. تحرك رسمي تجاه حارس مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن دخول أحد أندية الدوري السعودي في مفاوضات جادة مع البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مانشستر سيتي، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير سابقة ربطت إيدرسون بناديي النصر والاتحاد، اللذين يستهدفان التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في ظل خلو هذا المركز في الفريقين خلال الفترة الماضية.

ورحل عن النصر حارسه وليد عبد الله، والكولومبي دافيد أوسبينا، وعن الاتحاد رحل الحارس مارسيلو غروهي.

واقترن اسم إيدرسون في الفترة الأخيرة بالرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي والانضمام إلى أحد أندية دوري روشن، بناء على رغبة صندوق الاستثمار السعودي في شراء عقده.

وبينما يرتبط الحارس البرازيلي بالرحيل، قام مانشستر سيتي أخيرا بتجديد عقد حارسه الألماني ستيفان أورتيغا حتى صيف عام 2026.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس": "مؤكد، ناد سعودي تواصل بشكل مباشر مع حارس مانشستر سيتي إيدرسون لبحث إمكانية قدومه إلى الدوري السعودي".