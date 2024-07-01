على أجندة النصر والاتحاد.. تحرك رسمي تجاه حارس مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية عن دخول أحد أندية الدوري السعودي في مفاوضات جادة مع البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مانشستر سيتي، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.
وكانت تقارير سابقة ربطت إيدرسون بناديي النصر والاتحاد، اللذين يستهدفان التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، في ظل خلو هذا المركز في الفريقين خلال الفترة الماضية.
ورحل عن النصر حارسه وليد عبد الله، والكولومبي دافيد أوسبينا، وعن الاتحاد رحل الحارس مارسيلو غروهي.
واقترن اسم إيدرسون في الفترة الأخيرة بالرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي والانضمام إلى أحد أندية دوري روشن، بناء على رغبة صندوق الاستثمار السعودي في شراء عقده.
وبينما يرتبط الحارس البرازيلي بالرحيل، قام مانشستر سيتي أخيرا بتجديد عقد حارسه الألماني ستيفان أورتيغا حتى صيف عام 2026.
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس": "مؤكد، ناد سعودي تواصل بشكل مباشر مع حارس مانشستر سيتي إيدرسون لبحث إمكانية قدومه إلى الدوري السعودي".
ولم يكشف العنزي عن النادي الذي بدأ التفاوض مع الحارس البرازيلي.
وانضم إيدرسون لصفوف السيتي في صيف 2017، قادما من بنفيكا البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين أصبح ركيزة أساسية في الفريق.
وحقق الحارس البرازيلي الألقاب الممكنة جميعها مع مانشستر سيتي، والمتمثلة في الدوري الإنجليزي 6 مرات، وكأس الاتحاد والدرع الخيرية مرتين لكلٍ منهما، بجانب كأس الرابطة 4 مرات، فضلا عن دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، بواقع مرة لكل منها.
وتعرض الحارس البرازيلي لإصابتين خلال الموسم المنصرم، وعانى إيدرسون من إصابة في الركبة وأخرى عضلية.