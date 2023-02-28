موندو ديبورتيفو: لوسيانو فييتو لاعب الهلال سيرحل مجانًا إلى فياريال
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن توصل الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال، إلى اتفاق مع إدارة نادي فياريال الإسباني، للعودة للعب في لاليغا.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن نادي فياريال توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الهلال للانتقال مجانًا إلى النادي الإسباني في يونيو المقبل.
ونجح فييتو بقيادة الهلال نحو نهائي منافسات كأس العالم للأندية، حيث قدم أداءً مميزًا، بعد أن ساهم بصورة كبيرة بتحقيق هذا الإنجاز.
وانضم اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، للهلال قادمًا من سبورتينغ لشبونة، في 2020، ثم أُعير إلى الشباب، مطلع العام 2022، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الهلال.
وشارك فييتو هذا الموسم الهلال في 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف، وساهم بصناعة هدف آخر، وحقق مع الفريق كأس خادم الحرمين الشريفين في 2020، ودوري أبطال آسيا 2021.
وسبق أن لعب لوسيانو فييتو للعديد من الأندية، مثل: راسينغ، أتلتيكو مدريد، إشبيلية (إعارة)، فالنسيا (إعارة)، فولهام (إعارة)، فياريال.
ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن النصر المتصدر.