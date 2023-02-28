موندو ديبورتيفو: لوسيانو فييتو لاعب الهلال سيرحل مجانًا إلى فياريال

وقالت الصحيفة الإسبانية إن نادي فياريال توصل إلى اتفاق نهائي مع لاعب الهلال للانتقال مجانًا إلى النادي الإسباني في يونيو المقبل.

ونجح فييتو بقيادة الهلال نحو نهائي منافسات كأس العالم للأندية، حيث قدم أداءً مميزًا، بعد أن ساهم بصورة كبيرة بتحقيق هذا الإنجاز.

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 29 عامًا، للهلال قادمًا من سبورتينغ لشبونة، في 2020، ثم أُعير إلى الشباب، مطلع العام 2022، قبل أن يعود مرة أخرى إلى الهلال.