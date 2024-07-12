إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إينزاغي حتى 2026

أعلن إنتر ميلان بطل إيطاليا لموسم 2023 ـ 2024 تمديد عقد مدربه سيموني إينزاغي حتى نهاية موسم 2025 ـ 2026 وفق ما نشره النادي عبر حسابه الرسمي في منصات التواصل.

وقال إنتر ميلان عبر منشور على حسابه في منصتي "إنستغرام" و"إكس" إن "إينزاغي (46 عاما) سيستمر مدربا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2026 بعد موسم رائع أحرز خلاله لقب الدوري الإيطالي الممتاز وقدم فيه نسخة لافتة للفريق".

وتوج إنتر بلقب الدوري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024 تحت قيادة إينزاغي الذي قاد الفريق العام الماضي للوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي.

وقبل ذلك أحرز الفريق تحت قيادة إينزاغي لقب كأس إيطاليا في مناسبتين (2022 و2023) كما أحرز لقب كأس السوبر في 3 مناسبات.

وتسلم إينزاغي مقاليد تدريب إنتر ميلان في 2021 بعقد يمتد على 3 سنوات، قبل أن يتم تمديده حتى 2026.

وقال المدرب الإيطالي أمام الصحفيين لدى حديثه عن استمرار تجربته مع الفريق: "سيكون التحدي المقبل أصعب وأكبر، علينا الالتزام والعمل اليومي بهدف تحقيق المزيد من الأهداف، لقد فعل اللاعبون أشياء عظيمة في الموسم الماضي، وهذا العام سيكون لزاما علينا السير إلى الأمام".

وبعد مسيرة كروية انتهت في 2008 من بوابة أتالانتا، قرر إينزاغي دخول مجال التدريب، وأشرف على لاتسيو لمدة 5 مواسم بين 2016 و2021، وقاده لإحراز كأس إيطاليا في 2019 والسوبر الإيطالي 2017 و2019 قبل انتقاله إلى الإنتر في 2021.