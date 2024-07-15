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رياضة

مانشستر يونايتد يحتفي بنجميه بعد فوز الأرجنتين بكوبا امريكا (صورة)

توج غارناشو ومارتينيز بكوبا أمريكا بعد أسابيع من إحراز كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد يحتفي بنجميه بعد فوز الأرجنتين بكوبا امريكا (صورة)
منتخب الأرجنتينالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 11:34 ص

احتفى نادي مانشستر يوناتيد بتتويج لاعبيه ليساندرو مارتينيز وأليخاندرو غارناشو بلقب كوبا أمريكا مع منتخب بلادهما الأرجنتين فجر الاثنين إثر الفوز على كولومبيا (1 - 0) بعد تمديد الوقت، وذلك في النسخة الـ48 من المسابقة التي احتضنتها الولايات المتحدة.

وهنأ مانشستر يونايتد عبر حسابيه الرسميين على منصتي إنستغرام وإكس لاعبيه قائلًا: "ليشا وغارنا.. أنتما بطلان" مع صورتين للاعبين بقميص الأرجنتين خلال التتويج باللقب.

 

وقال المان يونايتد الذي أنهى سباق الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثامن، بينما أحرز في وقت متأخر من الموسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي: "إنه إنجاز باهر.. نحن فخورون بكما غارناشو ومارتينيز".

وشارك ليساندرو مارتينيز في 120 دقيقة كاملة من مباراة النهائي أمام كولومبيا، بينما بقي غارناشو على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء، وشارك في مباراة واحدة من البطولة كانت أمام بيرو في الدور الأول.

يشار إلى أن مارتينيز (26 عامًا) ينتهي عقده مع فريق الشياطين الحمر في يونيو 2027، فيما يستمر عقد غارناشو (20 عامًا) مع الفريق حتى يونيو 2028.

رياضةكوبا أمريكامانشستر يونايتد

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