رسميًا.. لؤي مشعبي رئيسًا للاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي تعيين لؤي مشعبي رئيسًا للنادي بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها لؤي ناظر بعد شهر واحد من فوز بانتخابات الاتحاد بالتزكية.

ويرأس لؤي مشعبي نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل لحين الدعوة لعقد انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية بالنادي.

وكان لؤي مشعبي نائبًا لرئيس النادي المستقيل من منصبه لؤي ناظر قبل أن يتولى مقعد الرئاسة بشكل رسمي عقب قبول استقالة ناظر.

وتم تصعيد عبد العزيز الزيد لشغل منصب نائب الرئيس الذي كان يشغله لؤي مشعبي.

وتضم عضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد عبد القادر العمودي وفيصل باشا وإبراهيم القرشي وسماهر الشلالي وعبد الإله فقيه بحسب بيان صادر عن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع إكس.

واستقال لؤي ناظر من رئاسة الاتحاد بعدما تمسك بتعيين الإيطالي ستيفانو بيولي مدربًا للفريق خلفاً للأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ولكن قرار ناظر اصطدم برغبة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق في تعيين مدرب آخر وتحديدًا مواطنه كريستوف جالتييه مدرب الدحيل القطري.

وكانت المفاجأة الصادمة بالنسبة لرئيس الاتحاد لؤي ناظر دعم لجنة الاستقطاب لبنزيما في اختيار المدرب الجديد للفريق وهو ما رفضه ناظر واعتبره تدخلًا في عمله كرئيس للنادي.

وأعلن نادي الاتحاد تعيين الفرنسي لوران بلان مدربًا للفريق خلال الساعات الماضية.