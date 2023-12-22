تقرير: ليفربول يحاول خطف غونسالو إيناسيو من ريال مدريد في يناير

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن ليفربول يحاول خطف المدافع البرتغالي غونسالو إيناسيو، لاعب سبورتينغ لشبونة، من ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.

ووفقا للصحيفة فإنه من المرجح أن يدخل ليفربول السوق الشتوي لتحسين دفاع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يحاول استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث كلوب، أكثر من مرة، عن كراهيته للسوق الشتوي، الذي يفتح أبوابه في منتصف الموسم، بسبب تعقيد الصفقات والأسعار المتضخمة بشكل كبير.