تقرير: ليفربول يحاول خطف غونسالو إيناسيو من ريال مدريد في يناير
كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن ليفربول يحاول خطف المدافع البرتغالي غونسالو إيناسيو، لاعب سبورتينغ لشبونة، من ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوي في يناير المقبل.
ووفقا للصحيفة فإنه من المرجح أن يدخل ليفربول السوق الشتوي لتحسين دفاع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي يحاول استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتحدث كلوب، أكثر من مرة، عن كراهيته للسوق الشتوي، الذي يفتح أبوابه في منتصف الموسم، بسبب تعقيد الصفقات والأسعار المتضخمة بشكل كبير.
لكن الإصابات الأخيرة تركت ليفربول في حالة هشة تقريبًا في الخط الدفاعي، حيث انتهى موسم جويل ماتيب بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
ويكافح الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي لقضاء فترة طويلة من المباريات دون التعرض لإصابة.
ويظل الهولندي فيرجيل فان ديك الدعامة الأساسية في قلب دفاع ليفربول.
وقالت "ديلي إكسبريس" إنه سيكون متاح أمام ليفربول عدد قليل من المدافعين المميزين، أبرزهم غونسالو إيناسيو مدافع سبورتينغ لشبونة.
لكن ليفربول ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع إيناسيو، البالغ من العمر 22 عامًا، حيث يرتبط الدولي البرتغالي بالانتقال إلى ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
وأكدت الصحيفة أن كلوب بحاجة ماسة لتحسين دفاعه بلاعب مميز، وأن جون دبليو هنري مالك النادي يدرك تماما أنه يمكن تحقيق ذلك في غضون أسابيع، إذا كانوا على استعداد لإبرام صفقة مكلفة.
وأشارت إلى أن قيمة فسخ عقد إيناسيو مع سبورتينغ لشبونة تبلغ 52 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو).
وأوضحت "ديلي إكسبريس" أنه من بين الأهداف الدفاعية الأخرى لليفربول يظهر ماكس كيلمان لاعب ولفرهامبتون وبير شورز مدافع تورينو.