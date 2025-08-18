logo
رياضة

مشاهدة مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباريات السوبر السعودي

مشاهدة مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباريات السوبر السعودي
كأس السوبر السعوديالمصدر: حساب السوبر السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2025، 4:55 ص

أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة  كأس السوبر السعودي عن مواجهات نارية، حيث سيواجه الاتحاد بقيادة كريم بنزيما، نظيره النصر بقيادة الأسطورة رونالدو، في منافسة مثيرة بالبطولة التي تقام في هونغ كونغ.

   

أخبار ذات علاقة

صراع رونالدو وبنزيما: 6 أسباب تشعل صدام النصر والاتحاد في السوبر السعودي

صراع رونالدو وبنزيما: 6 أسباب تشعل صدام النصر والاتحاد في السوبر السعودي

 

بينما ستجمع المباراة الثانية النادي الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظيره القادسية.

ويشارك نادي الاتحاد في البطولة بصفته حاملًا للقبَيْ كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي الموسم الماضي، بينما تأتي مشاركة القادسية بعد احتلاله المركز الثاني في كأس الملك. 

أما النصر، فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري، في حين حلّ الهلال في المركز الثاني قبل أن يقرر الانسحاب ليتيح للأهلي المشاركة في البطولة.

 

أخبار ذات علاقة

قنوات "ثمانية" تزف أخبارًا سارة قبل السوبر السعودي

قنوات "ثمانية" تزف أخبارًا سارة قبل السوبر السعودي

 

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:
نصف النهائي الأول (النصر × الاتحاد):

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 – الساعة 15:00 بتوقيت السعودية ومصر / 16:00 بتوقيت الإمارات.

نصف النهائي الثاني (الأهلي × القادسية):

الأربعاء 20 أغسطس 2025 – الساعة 15:00 بتوقيت السعودية ومصر / 16:00 بتوقيت الإمارات.

   

أخبار ذات علاقة

ساديو عاد.. فيديو مثير لرونالدو يحفّز ماني قبل السوبر السعودي (شاهد)

ساديو عاد.. فيديو مثير لرونالدو يحفّز ماني قبل السوبر السعودي (شاهد)

 

يُذكر أن البطولة تُقام بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتُبث المباريات مجانا عبر قنوات "ثمانية" السعودية، والتي تبث مجانا عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC