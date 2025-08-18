مشاهدة مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباريات السوبر السعودي

أسفرت قرعة نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي عن مواجهات نارية، حيث سيواجه الاتحاد بقيادة كريم بنزيما، نظيره النصر بقيادة الأسطورة رونالدو، في منافسة مثيرة بالبطولة التي تقام في هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة صراع رونالدو وبنزيما: 6 أسباب تشعل صدام النصر والاتحاد في السوبر السعودي

بينما ستجمع المباراة الثانية النادي الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظيره القادسية.

ويشارك نادي الاتحاد في البطولة بصفته حاملًا للقبَيْ كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي الموسم الماضي، بينما تأتي مشاركة القادسية بعد احتلاله المركز الثاني في كأس الملك.

أما النصر، فيشارك بصفته صاحب المركز الثالث في الدوري، في حين حلّ الهلال في المركز الثاني قبل أن يقرر الانسحاب ليتيح للأهلي المشاركة في البطولة.

أخبار ذات علاقة قنوات "ثمانية" تزف أخبارًا سارة قبل السوبر السعودي

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

نصف النهائي الأول (النصر × الاتحاد):

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 – الساعة 15:00 بتوقيت السعودية ومصر / 16:00 بتوقيت الإمارات.

نصف النهائي الثاني (الأهلي × القادسية):

الأربعاء 20 أغسطس 2025 – الساعة 15:00 بتوقيت السعودية ومصر / 16:00 بتوقيت الإمارات.

يُذكر أن البطولة تُقام بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وتُبث المباريات مجانا عبر قنوات "ثمانية" السعودية، والتي تبث مجانا عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.