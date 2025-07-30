تطابق لا يصدق.. ليفركوزن يحصل على "نسخة" من هالاند (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

يستعد باير ليفركوزن الألماني في المواسم المقبلة لتقديم نسخة مطابقة للنجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الحالي وبروسيا دورتموند السابق.

ويتعلق الأمر بالمهاجم الأوكراني الشاب أرتيم ستيبانوف، المولود في 10 أغسطس 2007، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وانتقل لفريق باير ليفركوزن في 2022 قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني.

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ويبلغ طول المهاجم الأوكراني الشاب مترًا و92 سنتمترًا، ويملك قوة بدنية هائلة ويشبه المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بشكل كبير.

وسجل المهاجم الشاب برفقة باير ليفركوزن لفرق تحت 17 و 19 عامًا في الموسمين الماضيين 50 هدفًا و8 تمريرات حاسمة.

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وانتقل المهاجم الأوكراني الشاب على سبيل الإعارة لفريق نورمبرغ، الذي يدربه المهاجم التاريخي لمنتخب ألمانيا والهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم، ميروسلاف كلوزه، والذي أشاد باللاعب، قائلًا: "تحدثت معه وأعرف أنه مهاجم شاب متحمس ولاعب جيد وسنرى كيف ستسير الأمور معه".

ورفض باير ليفركوزن وضع بند شراء عقد لاعبه في عقد الإعارة لكونه يأمل في عودته والاستفادة منه في المستقبل، حيث يملك عقدًا حتى 2028.

وقال سيمون رولفز، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني، موضحًا خلفية إعارة المهاجم الشاب: "نأمل أن تُعزز الإعارة تطور أرتيم، وأن تمنح نورمبرغ خيارات هجومية إضافية، وأن تكون اتفاقية واعدة لجميع الأطراف المعنية".