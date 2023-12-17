لاعبو ريال مدريد يختارون المنفذ الجديد لضربات الجزاء
كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية عن اختيار لاعبي ريال مدريد هوية اللاعب الذي سيكون مسؤولا عن تنفيذ ضربات الجزاء خلال المباريات المقبلة.
ويعاني ريال مدريد من نسبة كارثية في تسديد ضربات الجزاء منذ رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي.
وكان بنزيما مسؤولا عن تنفيذ ضربات الجزاء في ريال مدريد بعد رحيل سيرجيو راموس وكريستيانو رونالدو، وكان يملك نسبة نجاح جيدة.
وأضاع ريال مدريد هذا الموسم 3 ضربات جزاء: 2 في الدوري أضاعها رودريغو وخوسيلو، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أضاعها لوكا مودريتش.
وقبل انطلاق الموسم، كان مقررا أن يصبح فينيسيوس جونيور هو المسؤول عن تسديد ضربات الجزاء مع حصوله على الرقم 7، ليبدأ مرحلة مهمة له، غير أنه فشل في تنفيذها أمام برشلونة في الكلاسيكو الودي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت ريليفو إن لاعبي ريال مدريد اختاروا جود بيلينغهام ليصبح المسؤول الأول عن تنفيذ ضربات الجزاء في الفترة القادمة مع الفريق، وهو بالفعل هداف النادي حاليا، أوروبيا ومحليا.
ويملك بيلينغهام نسبة نجاح كبيرة في تنفيذ ضربات الجزاء مع بروسيا دورتموند.
وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إنه يعمل على إيجاد حل لأزمة الفشل في تنفيذ ضربات الجزاء هذا الموسم.
ويصطدم ريال مدريد، اليوم الأحد، بفياريال في مباراة مهمة بالدوري الإسباني.