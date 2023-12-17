لاعبو ريال مدريد يختارون المنفذ الجديد لضربات الجزاء

وأضاع ريال مدريد هذا الموسم 3 ضربات جزاء: 2 في الدوري أضاعها رودريغو وخوسيلو، وواحدة في دوري أبطال أوروبا أضاعها لوكا مودريتش.

وقبل انطلاق الموسم، كان مقررا أن يصبح فينيسيوس جونيور هو المسؤول عن تسديد ضربات الجزاء مع حصوله على الرقم 7، ليبدأ مرحلة مهمة له، غير أنه فشل في تنفيذها أمام برشلونة في الكلاسيكو الودي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت ريليفو إن لاعبي ريال مدريد اختاروا جود بيلينغهام ليصبح المسؤول الأول عن تنفيذ ضربات الجزاء في الفترة القادمة مع الفريق، وهو بالفعل هداف النادي حاليا، أوروبيا ومحليا.