أعلى 10 مصارعين أجرا في WWE

كتب – نور الدين ميفراني

منذ تسلم تربل إتش مسؤولية منصب المدير التنفيذي لشركة المصارعة العالمية الترفيهية WWE في 2022 زادت شعبية هذه الرياضة ووصلت مستويات لم تصلها سابقا في تاريخها.

وزادت إيرادات WWE بعد شراكتها مع شبكة "Netflix" والاندماج مع UFC وTKO كما زادت رواتب وأجور النجوم الكبار بشكل قوي.

ونستعرض في التقرير الآتي أعلى 10 مصارعين أجرا في منافسات WWE خلال عام 2025.

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1-الأمريكي رومان رينز: 15 مليون دولار

يتصدر القائمة الأمريكي رومان رينز (40 عاما) كما هو متوقع، أعلى المصارعين أجرا في WWE، ومثل سيث رولينز، لم يترك رينز صدارة WWE بعد فوزه باللقب، ومع ذلك، لم يبرز المصارع الأمريكي إلا في عام 2020، حين تحول إلى شخصية شريرة، وهي خطوة أكسبته نفوذا لمدة 1316 يوما، وأحد أنجح الألقاب في تاريخ WWE.

2- الأمريكي كودي رودز: 10 ملايين دولار

كانت مسيرة الأمريكي كودي رودز (40 عاما) في WWE مميزة، بعد مغادرته عام 2016 للتركيز على حياته الخاصة، حققت عودته عام 2022 نجاحا باهرا.

ورغم خسارته مؤخرا لقب WWE بلا منازع أمام الأسطورة جون سينا في ريسلمانيا 41، ظل البطل الأكثر حصولا على الألقاب ورسّخ كودي مكانته كأبرز نجوم WWE.

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3- الأمريكي راندي أورتن: 10 ملايين دولار

الأمريكي راندي أورتن، البالغ 45 عاما، صاحب مسيرة غنية عن التعريف، من "قاتل الأساطير" إلى معاركه ضد الأشرار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والآن ورغم بلوغه 45 عاما، يُعد أورتن واحدا من أعظم المصارعين على مر العصور، وخاض بعضا من أكثر المنافسات التي لا تُنسى في WWE، حيث كان تعاونه مع ميك فولي وإيدج وجون سينا وسيث رولينز، جميعها من أبرز أحداث مسيرته التي ضمنت له مكانا في قاعة المشاهير.

4- الأمريكي سيث رولينز: 9 ملايين دولار

الأمريكي سيث رولينز، البالغ من العمر 39 عاما، يعد أحد أبرز فصائل WWE، لم يندم قط على تحوله إلى الشرير ضد زملائه في الفريق، ومنذ ذلك الحين، ظلّ مصارعا رئيسا، وقد رسخ مكانته كعضو مستقبلي في قاعة مشاهير WWE.

5- الإسكتلندي درو ماكنتاير: 8 ملايين دولار

بعد فترة طرد وابتعاد عاد المصارع الإسكتلندي ذو الشخصية المعقدة درو ماكنتاير، البالغ 40 عاما، ليكون في المشهد الرئيس، وأظهر أداء غير مسبوق مُثبتا نفسه كمقاتل موثوق قادر على الأداء على جميع المستويات ويستحق فوزا آخر ببطولة العالم قريبا.

6- الأمريكي سي إم بانك: 8 ملايين دولار

المصارع الأمريكي سي إم بانك، البالغ 46 عاما، هو الأفضل حيث حقق عودة خيالية تستحق الاهتمام.

وبعد بداية حافلة بالإصابات في مسيرته مع WWE، كانت شراكته مع درو ماكنتاير من بين الأفضل في مسيرته، وشراكته اللاحقة مع سيث رولينز لا تقل نجاحا، وبعد أن حقق أخيرا هدفه بالظهور على رأس عرض ريسلمانيا يسعى للحصول على بطولة العالم.

7- الكندي كيفن أوينز: 7 ملايين دولار

يتواجد الكندي كيفن أوينز، البالغ 41 عاما، ضمن الفئة التي تتقاضى 7 ملايين دولار، وهو بطل قادر على خطف النجومية في كل جوانب المصارعة.

8-الأيرلندي فين بالور: 7 ملايين دولار

قائد فريق "يوم القيامة" فين بالور، البالغ من العمر 44 عاما، كان أبرز الفائزين في عهد المدير التنفيذي الجديد تربل إتش، وكان دائما المرشح الأبرز وتمكن من فرض نفسه في البطولات وعالم المصارعة.

9- الأمريكي جاي أوسو 7 ملايين دولار

بطل العالم الجديد في الوزن الثقيل جاي أوسو، البالغ 39 عاما، تطورت مسيرته بشكل مستمر ويملك شعبية كبيرة.

10- الأسترالية ريا ريبلي: 6 ملايين دولار

المصارعة الوحيدة الموجودة في لائحة 10 الأوائل هي الأسترالية ريا ريبلي، البالغة 28 عاما، بسبب حصولها على عدة ألقاب عالمية، ولكونها في الفريق الأساسي وشعبيتها تزداد على نحو كبير ولا تتوقف عن التطور.