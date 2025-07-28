رياض محرز يكشف سر تراجع مانشستر سيتي

كشف الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، عن السبب الرئيس وراء تراجع مستوى فريقه السابق مانشستر سيتي الموسم الماضي تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا.

وأنهى مانشستر سيتي موسم 2024-2025 دون تحقيق أي بطولة، في ما يُعد أول موسم صفري للفريق منذ تولي غوارديولا قيادته في صيف 2016.

أخبار ذات علاقة تايلور وارد تكشف عن جنس طفلها الثاني من رياض محرز

أخبار ذات علاقة "كرش" رياض محرز يصدم جمهور الأهلي السعودي (صورة)

فقد أخفق الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وودع دوري أبطال أوروبا من ملحق دور الـ16 أمام ريال مدريد، كما خرج من كأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بخسارته نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

أخبار ذات علاقة على الأهلي السعودي الاستعداد جيدًا.. متى يغادر رياض محرز قلعة الكؤوس؟

وقال محرز في مقابلة مطولة مع منصة Le Media CARRÉ الفرنسية: "جودة الأجنحة في مانشستر سيتي انخفضت، سابقا الفريق كان مليئا بـاللاعبين القادرين على صناعة الفريق، كل لاعب جناح كان يسهم بـ25 هدفا كل موسم".

وأضاف: "حاليًا المتواجدون هم لاعبون مميزون ولكن أقل حسما، وهنا الأمور تصبح أكثر صعوبة، حتى عندما تواجد إرلينغ هالاند لم نتأثر في آخر موسم لي مع الفريق، كنت أنا، وستيرلينغ (قبل رحيله) وكذلك بيرناردو سيلفا، وفودين، وإلكاي غودنوغان، ودي بروين، وجوليان ألفاريز، كل هذه الأسماء كانت تسهم بـ20 هدفا كل موسم للفريق".

ويعد اللاعب الجزائري البالغ من العمر 34 عاما من نجوم الأهلي السعودي منذ موسمين، حيث شارك معه حتى الآن في 78 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 29 هدفاً، وقدم 35 تمريرة حاسمة، كما قاده إلى تتويج تاريخي في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي.

بينما لعب رياض محرز بقميص السيتي قبل انتقاله للراقي 236 مباراة، سجل خلالها 78 هدفا وصنع 59.