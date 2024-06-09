كولومبيا تحصد فوزًا ساحقًا على أمريكا (فيديو)
حقق منتخب كولومبيا فوزًا ساحقًا على حساب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 5-1 ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة القادمة من بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخب.
سجل منتخب كولومبيا هدف التقدم بعد مرور 6 دقائق فقط عن طريق جون أرياس ثم أضاف رافائيل بوري الهدف الثاني في الدقيقة 19.
وعاد المنتخب الأمريكي للمباراة بهدف سجله تيموتي وياه نجل أسطورة الكرة الأفريقية جورج وياه في الدقيقة 58.
ونجح المنتخب الكولومبي في إحباط الصحوة الأمريكية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77 عن طريق ريتشارد ريوس.
وأحرز جورج كاراسكال الهدف الرابع لصالح كولومبيا في الدقيقة 85 ثم سجل لويس سينيستيرا الهدف الخامس في الدقيقة 88.
ويلعب منتخب أمريكا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أوروغواي وبوليفيا وبنما بينما يخوض منتخب كولومبيا منافسات المجموعة الرابعة بجانب البرازيل وباراغواي وكوستاريكا.
ويخوض المنتخب الكولومبي مباراة ودية أخيرة ضد بوليفيا يوم 16 يونيو الجاري قبل افتتاح مشواره بالبطولة ضد باراغواي يوم 25 من الشهر الحالي.
ويلعب منتخب أمريكا مباراة ودية ضد البرازيل يوم الخميس المقبل قبل مواجهة بوليفيا يوم 24 يونيو الجاري.