كولومبيا تحصد فوزًا ساحقًا على أمريكا (فيديو)

حقق منتخب كولومبيا فوزًا ساحقًا على حساب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 5-1 ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة القادمة من بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخب.

سجل منتخب كولومبيا هدف التقدم بعد مرور 6 دقائق فقط عن طريق جون أرياس ثم أضاف رافائيل بوري الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وعاد المنتخب الأمريكي للمباراة بهدف سجله تيموتي وياه نجل أسطورة الكرة الأفريقية جورج وياه في الدقيقة 58.