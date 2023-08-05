رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع راسموس هويلوند

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية، وذكرت تقارير بريطانية أن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار).

وقال هويلوند: "ليس سرًا أنني أشجع هذا النادي العظيم منذ كنت طفلًا، وكنت أحلم بالسير في أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "بمجرد الحديث إلى المدرب، أدركت أن هذه الأجواء ستكون مثالية لتطوري، وأتطلع للعمل مع أحد أفضل مدربي العالم".