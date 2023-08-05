رياضة
رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع راسموس هويلوند
مانشستر يونايتد يتعاقد مع راسموس هويلوند حتى يونيو 2028.
أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، اليوم السبت.
وقال مانشستر يونايتد إنه ضم مهاجم أتلانتا، البالغ من العمر 20 عامًا، بعقد حتى يونيو 2028، مع بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية، وذكرت تقارير بريطانية أن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار).
وقال هويلوند: "ليس سرًا أنني أشجع هذا النادي العظيم منذ كنت طفلًا، وكنت أحلم بالسير في أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد".
وأضاف: "بمجرد الحديث إلى المدرب، أدركت أن هذه الأجواء ستكون مثالية لتطوري، وأتطلع للعمل مع أحد أفضل مدربي العالم".