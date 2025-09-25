بعد 3 انتصارات وبوادر موسم كبير.. مَن بن هاربورغ مالك نادي الخلود؟

حقق فريق الخلود بداية لافتة هذا الموسم بعدما سجل ثلاثة انتصارات متتالية على ضمك والشباب، في دوري روشن السعودي، والبكيرية في كأس الملك، ليتصدر اسم الأمريكي بن هاربورغ مالك النادي الواجهة، بعد تلك البداية الجيدة.

الانتصار الأخير أمام الشباب في الرياض بنتيجة 2-1، منح النادي 3 نقاط ثمينة، رفع بهم رصيده إلى 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري وأرسل إشارات واضحة لجماهيره بأن موسمًا استثنائيًا قد يكون في الأفق.

وفي الوقت الذي تجمد فيه رصيد الشباب عند أربع نقاط بعد 4 جولات، واصل الخلود رسم ملامح صعود جديد أثار الانتباه نحو شخصية المالك الجديد للنادي، رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورغ، الذي يقود المشروع الطموح من خلف الكواليس.

وعقب المباراة وجه بن هاربورغ رسالة إلى جماهير فريقه عبر حسابه على منصة إكس قائلا: "هذا الفريق… وهذا الجمهور… في كل الظروف، ومع كل المعاناة… منها إلى الأعلى"

كما أثنى على نادي الشباب وقال: "شكرا لنادي الشباب على حسن الضيافة وكرم الاستقبال".

مَن مالك الخلود؟

بن هاربورغ يعد من أبرز المستثمرين العالميين، فقد أسس شركة MSA Capital التي تدير أصولًا تفوق ملياري دولار، وشارك مبكرًا في استثمارات كبرى داخل شركات مثل أوبر، وإير بي إن بي، ونوبانك.

كما أسس صندوق "نوفو كابيتال"؛ أحد أكبر استثمارات منطقة الشرق الأوسط، وكان من أوائل الداعمين لشركة Tabby، التي أصبحت الشركة التكنولوجية الأعلى قيمةً في المنطقة.

استثمارات رياضية متعددة

لا يقتصر نشاط هاربورغ على الاستثمارات التقنية، بل يمتد إلى عالم كرة القدم، إذ يترأس مجلس إدارة "مجموعة هاربورغ" القابضة، ويمتلك حصصًا في أندية أوروبية على رأسها قادش الإسباني.

في السعودية، اختار أن يمتلك نادي الخلود بنسبة 100%، ليكون مشروعه الرياضي الأبرز في المنطقة.

تصريحات مثيرة للجدل

رغم الانطلاقة القوية للفريق، حرص هاربورغ على خفض سقف التوقعات بتصريحات صريحة أكد فيها أنه لا يقدم وعودًا جماهيرية مبالغًا فيها، موضحًا أن الهدف الأول للنادي هذا الموسم هو ضمان البقاء في دوري روشن.

وأثار جدلًا إضافيًا حين وصف البنية التحتية للنادي بأنها "الأسوأ بين أندية الدوري"، مشيرًا إلى أن مرافق كليات عنيزة تفوق ما يملكه النادي حاليًا.