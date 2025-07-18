خبر مرعب للاتحاد والنصر.. ماذا يعني انضمام إيزاك إلى الهلال؟

في خطوة قد تُحدث انقلابًا حقيقيًا في موازين القوى داخل الدوري السعودي، اقترب نادي الهلال من توجيه ضربة مدوية لمنافسيه عبر التحرك لضم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في صفقة ضخمة قد تُصبح الأهم هذا الصيف.

الهلال الذي دخل سوق الانتقالات بقوة بعد موسم محلي شهد خسارته للقب الدوري، يريد أن يعيد رسم هويته الهجومية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

ومع اقتراب النصر من ضم المدافع السلوفاكي دافيد هانكو، يبدو أن الرد الهلالي سيكون عبر خطف أحد أخطر المهاجمين في البريميرليغ، بهدف قلب الطاولة في موسم من المتوقع أن يكون الأشرس على الإطلاق.

عرض استثنائي يهز نيوكاسل وليفربول

نادي نيوكاسل أظهر في الأسابيع الماضية رفضًا قاطعًا لفكرة بيع إيزاك، حتى أمام إغراءات مالية من ليفربول الذي سعى لضمه لتعويض احتمالية رحيل نونيز.

لكن الهلال يبدو مستعدًا لتقديم عرض يتجاوز 100 مليون يورو، مع راتب ضخم يُضاعف ما يتقاضاه اللاعب في إنجلترا.

وبحسب صحيفة The Telegraph البريطانية، فإن الهلال دخل في مفاوضات أولية عبر وسطاء، مستغلًا حاجة نيوكاسل للسيولة قبل انطلاق الموسم الجديد، بسبب ضغوط قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي.

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رهان الهلال

وجود إيزاك في صفوف الهلال بجانب ميتروفيتش ومالكوم وسافيتش، سيمنح الفريق الأزرق خطًا هجوميًا يُعد الأقوى في آسيا، وربما يتفوق حتى على أندية أوروبية.

ويُعاني الهلال منذ الموسم الماضي من تراجع معدل التحويل التهديفي، رغم سيطرته في معظم المباريات، وهو ما كلفه خسارة لقب الدوري لصالح الاتحاد.

انضمام إيزاك سيُنهي هذه المعاناة تمامًا، فاللاعب السويدي سجل 27 هدفًا مع نيوكاسل الموسم الماضي، ويمتاز بسرعة رهيبة، وقوة بدنية، وحس تهديفي نادر، ما يجعله مهاجمًا متكاملًا قادرًا على حسم المباريات الكبيرة.

كما يسعى الهلال لتأمين هجومه بمزيج من الخبرة (ميتروفيتش) والشباب (إيزاك)، مما يُهدد بتهميش فرص الاتحاد في الحفاظ على توازنه الدفاعي أمام هذا التنوع الهجومي المخيف.

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الاتحاد تحت الضغط: بنزيما لم يعد كافيًا

الاتحاد الذي يضم كريم بنزيما سيجد نفسه في وضع أكثر تعقيدًا إذا أتم الهلال صفقة إيزاك.

بنزيما، رغم اسمه الكبير، عانى من تراجع بدني وإصابات متكررة الموسم قبل الماضي، وواجه انتقادات جماهيرية بسبب غيابه عن عدة مواجهات حاسمة، قبل أن يتدارك تلك الانتقادات ويقود فريقه للتتويج باللقب الموسم الماضي.

كما أن غياب البدائل الجاهزة في مركز الهجوم شكّل أحد أبرز نقاط الضعف لدى الاتحاد.

النصر في مأزق هجومي

رحيل الكولومبي جون دوران، وفشل بعض الرهانات الهجومية الأخرى، جعل النصر مضطرًا للبحث عن مهاجم جديد لدعم كريستيانو رونالدو.

ومع اقتراب الهلال من ضم إيزاك، سيضطر النصر للدخول في مزاد من العيار الثقيل بحثًا عن اسم يُضاهي نجم نيوكاسل من حيث الجودة والسرعة والتأثير.

بحسب تقارير موقع The Athletic، يراقب النصر بالفعل وضع النجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لكن دخول الهلال بقوة في سوق الهجوم قد يُجبر النصر على إعادة التفكير وتكثيف الاتصالات لحسم صفقة مشابهة تعيد التوازن.

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خطر مزدوج على الاتحاد والنصر

فنيًا، الهلال يملك بالفعل لاعبين يصنعون الفرص مثل ميتروفيتش وسافيتش وسالم الدوسري، ويُعد إيزاك القطعة الناقصة في منظومة هجومية متكاملة.

كما أن انضمام إيزاك سيرسل رسالة نفسية لمنافسي الهلال، مفادها أن النادي الأزرق قادر على جلب الأسماء الكبيرة حتى من البريميرليغ، وهو ما يُمكن أن يهز استقرار الخصوم نفسيًا قبل بداية الموسم.