كلوب يكشف تشخيص إصابة تسيميكاس القوية

تأكدت إصابة نجم ليفربول كوستاس تسيميكاس بكسر في الترقوة بعد اصطدامه مع مدربه يورغن كلوب، خلال مواجهة آرسنال، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

واصطدم تسيميكاس بساق مدربه الألماني في الدقيقة 33، بعد تدخل قوي من جانب بوكايو ساكا لاعب آرسنال، على حدود خط التماس.

وغادر كوستاس تسيميكاس، المستطيل الأخضر مصابًا، وتم استبداله بالمدافع جو غوميز.

وتم نقل تسيميكاس إلى المستشفى بين شوطي المباراة.