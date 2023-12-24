كلوب يكشف تشخيص إصابة تسيميكاس القوية
تأكدت إصابة نجم ليفربول كوستاس تسيميكاس بكسر في الترقوة بعد اصطدامه مع مدربه يورغن كلوب، خلال مواجهة آرسنال، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.
واصطدم تسيميكاس بساق مدربه الألماني في الدقيقة 33، بعد تدخل قوي من جانب بوكايو ساكا لاعب آرسنال، على حدود خط التماس.
وغادر كوستاس تسيميكاس، المستطيل الأخضر مصابًا، وتم استبداله بالمدافع جو غوميز.
وتم نقل تسيميكاس إلى المستشفى بين شوطي المباراة.
وفي حديثه بعد التعادل 1-1، أكد كلوب أن لاعب أولمبياكوس السابق أصيب بكسر في الترقوة.
وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد سيطرت مشكلة عظمة الترقوة على تسيميكاس، هو يعاني من كسر بالتأكيد في تلك المنطقة، سيكون بعيدًا عن الفريق لفترة طويلة".
وأضاف: "بالطبع سقوطه أثر عليّ، لم أشعر بأي ألم ولكني ظننت أنه سيكون على ما يرام، يسعدني أن أمنحه عظمة الترقوة الخاصة بي حتى يستعيد لياقته مرة أخرى".
وتابع: "ليس من الرائع عندما يحدث شيء كهذا أمامك وأنت معني به، لم أكن متأكدًا حتى ما حدث أو ما إذا كنت قد سقطت عليه. ليس من الجيد رؤيته في هذه الحالة".
ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي فاز بخمس من آخر سبع مباريات لكنه لم يتذوق طعم الفوز في مباراة بالدوري في أنفيلد منذ 2012، 40 نقطة من 18 مباراة. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على أستون فيلا.