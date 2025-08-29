الأرقام ترد على رضا عبد العال.. هل خوان ألفينا أفضل من زيزو؟

منذ انتقال البرازيلي خوان ألفينا إلى الزمالك، لم يتوقف رضا عبد العال عن المقارنات بينه وبين أحمد مصطفى "زيزو" نجم الأهلي الحالي والزمالك السابق، في محاولة لإبراز اللاعب الجديد والتقليل من قيمة زيزو الذي ترك بصمة تاريخية مع القلعة البيضاء.

رضا عبد العال صرّح أكثر من مرة بأن ألفينا قادر على تعويض رحيل زيزو بل وجعل الجماهير تنساه تمامًا، بل ذهب أبعد من ذلك حين أكد أن تراجع مستوى زيزو سببه انشغاله بالمنافسة المباشرة مع اللاعب البرازيلي.

لكن هل الأرقام تؤكد ما يقوله عبد العال، أم أن الواقع مختلف تمامًا؟

زيزو.. مسيرة من ذهب وأرقام لا تكذب

قبل رحيله عن الزمالك، كان زيزو على بُعد 5 أهداف فقط من دخول قائمة أعظم 5 هدافين في تاريخ النادي برصيد 87 هدفًا: 61 هدفًا في الدوري المصري - 14 هدفًا في البطولات الإفريقية - 9 أهداف في كأس مصر - 3 أهداف في البطولة العربية

وخلال آخر 3 مواسم له مع الزمالك في الدوري، أحرز زيزو 25 هدفًا، ورغم تراجعه النسبي في الموسم الأخير (3 أهداف فقط في الدوري و6 في جميع البطولات)، فإن أرقامه تبقى حاضرة وبقوة.

ومع الأهلي هذا الموسم، عاد زيزو سريعًا للأضواء، إذ شارك في 3 مباريات بالدوري أسهم خلالها بـ4 أهداف (سجل هدفين وصنع مثلهما).

ورفع زيزو رصيده من الأهداف في تاريخه بالدوري المصري إلى 63 هدفًا (61 مع الزمالك وهدفين مع الأهلي) أي أنه بات على بُعد 37 هدفًا فقط من نادي المئة، وهو إنجاز تاريخي ينتظره.

ألفينا.. موهبة واعدة ولكن الطريق طويل

خوان ألفينا (22 عامًا) يملك أرقامًا جيدة بالنظر لعمره وتجربته الأوروبية مع أوليكساندريا الأوكراني، فقد لعب 42 مباراة أسهم خلالها بـ18 هدفًا (سجل 9 وصنع 9).

أخبار ذات علاقة زيزو أولها.. 5 أشياء تجبر الأهلي على الخضوع لإمام عاشور

أما مع الزمالك، فحتى الآن شارك في 3 مباريات بالدوري، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، أي نصف مساهمات زيزو في عدد المباريات نفسه.

وفي موسمه الأخير في أوكرانيا، خاض 26 مباراة أسهم خلالها بـ11 هدفًا فقط، وهو معدل جيد لكنه بعيد عن أرقام زيزو في الدوري المصري مع الزمالك.

مقارنة عادلة؟

حين نضع الأرقام جنبًا إلى جنب، يظهر الفارق الكبير:

زيزو يمتلك رصيدًا تهديفيًا وتاريخيًا يصعب على أي لاعب في الدوري المصري الحالي منافسته بسهولة.

ألفينا لاعب شاب وموهوب، لكن المقارنة المبكرة بينه وبين زيزو تبدو غير منطقية، إذ يحتاج لعدة مواسم بالمستوى نفسه للحاق بأرقام النجم المصري.

الأرقام لا تجامل، وهي تؤكد أن زيزو ما زال في مكانة خاصة لا يصل إليها ألفينا حتى الآن وإذا كان الأخير يسعى لكتابة اسمه بأحرف من ذهب مع الزمالك، فإن الطريق أمامه طويل وشاق، بينما يظل زيزو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية الحديث.