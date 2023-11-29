أنشيلوتي يلتزم الصمت وسط "صراع البرازيل وريال مدريد"

وقال أنشيلوتي، الذي بدا منزعجا بشكل واضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي، ردا على سؤال عما إذا كان سيبقى في النادي لموسم آخر: "سأمنحك الفرصة لطرح سؤال آخر. أقولها مرة أخرى، أنا لا أتحدث عن مستقبلي".

ومع انتهاء عقده بنهاية الموسم الأوروبي الجاري وإدلاء رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيز بتصريحات واثقة بشأن التعاقد مع الإيطالي البالغ من العمر 64 عاما، يسعى ريال مدريد جاهدا للتمسك بالمدرب الوحيد الذي فاز باللقب في جميع البطولات الخمس الكبرى في أوروبا.

وأكد مسؤول في النادي لرويترز أن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في تقديم عرض لتمديد عقد أنشيلوتي، بينما قال مدير الاتحاد البرازيلي لرويترز إنهم يتوقعون وجوده معهم في كأس كوبا أمريكا العام المقبل في الولايات المتحدة.