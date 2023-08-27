النصر ينتظر تقرير كاسترو من أجل حسم مصير تاليسكا
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تنتظر تقريرا نهائيا من مدرب الفريق، البرتغالي لويس كاسترو، اليوم الأحد، من أجل حسم مصير المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، باستمراره من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن تاليسكا يقترب من الرحيل عن صفوف النصر، رغم تألقه في الفترة الأخيرة، وذلك لرغبة المدرب في ضم تدعيم من طراز رفيع بجوار ساديو ماني وكريستيانو رونالدو في خط هجوم "العالمي".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإنه من المنتظر أن يسلم المدرب البرتغالي تقريرا فنيا نهائيا يحدد من خلاله إما استمرار اللاعب أو التعاقد مع بديل له في مركز آخر.
وأوضح مصدر للصحيفة أن النادي يمتلك عروضًا كثيرة من أجل كسب خدمات تاليسكا، وهو ما سيسهل أمر فك ارتباطه بالفريق إذا قرر المدرب ذلك.
وكان النصر أعلن الأسبوع الماضي في بيان له، أن تاليسكا يعاني من شد في العضلة الأمامية وسوف يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.
يذكر أن نادي النصر أعلن في أبريل الماضي تمديد عقد تاليسكا، الذي انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانزو إيفرغراند، حتى صيف 2026.
وشارك اللاعب البرازيلي صاحب الـ29 عامًا في 62 مباراة مع فريقه بكل المسابقات، مُسهمًا بـ51 هدفًا (أحرز 45 هدفًا، وقدّم 6 تمريرات حاسمة).