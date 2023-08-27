النصر ينتظر تقرير كاسترو من أجل حسم مصير تاليسكا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي تنتظر تقريرا نهائيا من مدرب الفريق، البرتغالي لويس كاسترو، اليوم الأحد، من أجل حسم مصير المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، باستمراره من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير مؤخرا إلى أن تاليسكا يقترب من الرحيل عن صفوف النصر، رغم تألقه في الفترة الأخيرة، وذلك لرغبة المدرب في ضم تدعيم من طراز رفيع بجوار ساديو ماني وكريستيانو رونالدو في خط هجوم "العالمي".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإنه من المنتظر أن يسلم المدرب البرتغالي تقريرا فنيا نهائيا يحدد من خلاله إما استمرار اللاعب أو التعاقد مع بديل له في مركز آخر.