الإصابة تنهي موسم إسماعيل بن ناصر مع ميلان

وغادر بن ناصر في الدقيقة 17 من مباراة ميلان مع إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، حيث فاز الإنتر 2/0.

وأفادت "سكاي" أن الإصابة ستبعد بن ناصر عن ميلان لمدة شهرين تقريبا؛ ما يعني نهاية موسم اللاعب الجزائري.

وأشارت إلى أن جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان السابق تعرض لإصابة مشابهة لكنه غاب لأكثر من 7 أشهر.

وشارك بن ناصر مع ميلان هذا الموسم في 40 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 2.