الإصابة تنهي موسم إسماعيل بن ناصر مع ميلان
قالت شبكة "سكاي"، اليوم الخميس، إن الإصابة أنهت موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر مع ميلان.
وبحسب الشبكة، فقد كشفت الفحوصات إصابة بن ناصر في "لقمة الفخذ الوحشية" للركبة اليمنى.
وسيخضع بن ناصر لعملية جراحية بالمنظار في الساعات القليلة القادمة.
وغادر بن ناصر في الدقيقة 17 من مباراة ميلان مع إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، حيث فاز الإنتر 2/0.
وأفادت "سكاي" أن الإصابة ستبعد بن ناصر عن ميلان لمدة شهرين تقريبا؛ ما يعني نهاية موسم اللاعب الجزائري.
وأشارت إلى أن جياكومو بونافينتورا لاعب ميلان السابق تعرض لإصابة مشابهة لكنه غاب لأكثر من 7 أشهر.
وشارك بن ناصر مع ميلان هذا الموسم في 40 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 2.
وسبق أن أصيب بن ناصر بأوتار الركبة أجبرته على الغياب لمدة شهر في فبراير الماضي.
ويحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وحصد حامل لقب الموسم الماضي 61 نقطة من 34 مباراة مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم الحالي.
ومن المقرر أن يلعب ميلان مع سبيزيا في الدوري الإيطالي، يوم السبت، ثم مع إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفي الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري الإيطالي سيلعب ميلان مع سامبدوريا ويوفنتوس وهيلاس فيرونا.