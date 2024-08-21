وجه ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر السعودي، نصية إلى المسؤولين، لخروج الفريق من الأزمة التي يعاني منها في الوقت الحاضر.

ويعيش نادي النصر على صفيح ساخن؛ بسبب الخلافات الإدارية داخل أروقته، والتي دفعت إبراهيم المهيدب، رئيس الشركة غير الربحية في النصر، إلى تقديم استقالته من منصبه.

وبعد ساعات قليلة من إعلان المهيدب استقالته، قرر قفاري القفاري، عضو مجلس إدارة "العالمي"، الاستقالة أيضًا، وتبعهما عضو مجلس الإدارة زياد وهبي.

وقال ماجد عبد الله، في رسالته التي نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "رسالة إلى كل النصراويين.. كنا متفائلين بإدارة إبراهيم المهيدب، لكن يبدو أن الظروف لم تكن ممهدة لهم، ولو أنني أتمنى استمراره على أن يكون بكامل الصلاحيات".

وأضاف: "الأندية الكبيرة يجب أن يديرها أولادها ممن يعرفون رياضتنا وخصوصيتها، وكيف يُدار الدوري.. شبابنا السعوديين فيهم الخير والبركة".

واختتم: "نصيحتي حبا في هذا الكيان، أن يلتف النصراويون حول ناديهم، ويحلون أموره داخل أسوار النادي، فنصرنا يحتاج النصراويين الحقيقيين، وهم قادرون على إدارة الدفة لبر الأمان".

ويعيش نادي النصر حالة من عدم الاستقرار بعد الخسارة أمام الهلال 4-1، يوم السبت الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي، ليحرز الهلال اللقب للمرة الثانية على التوالي، والخامسة في تاريخه، ويواصل الابتعاد في صدارة أكثر الفرق تحقيقا للبطولة بفارق ثلاثة ألقاب عن النصر.

ويستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الدوري مساء الخميس، عندما يستضيف الرائد.