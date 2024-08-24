كشفت تقارير إعلامية عن رفض حسان تمبكتي، نجم نادي الهلال السعودي، التوصية التي قدمها مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، بضرورة احتراف اللاعب في الخارج.

وذكرت تقارير سابقة أن الإيطالي مانشيني هو من طلب احتراف بعض اللاعبين السعوديين في أوروبا خلال الصيف الحالي، للحصول على فرصة المشاركة والاحتكاك فنيًا بشكل أقوى.

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واقترب فيصل الغامدي ومروان الصحفي، ثنائي نادي الاتحاد، من الانتقال إلى نادي بريشكوت البلجيكي، بينما يقترب فراس البريكان، مهاجم نادي الأهلي، من الاحتراف في صفوف نادي نيميخن الهولندي.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عساف الخليفي، عبر حسابه على منصة "إكس"، نقلًا عن مصدر موثوق، بحسب ما أشار، فإن" مدافع الهلال حسان تمبكتي ضمن اللاعبين الذين اختارهم مانشيني للاحتراف الخارجي.

وأضاف: "لكن تمبكتي رافض فكرة الاحتراف الخارجي، وليس لديه الرغبة في الوقت الحالي، ويرغب بالاستمرار مع الهلال خلال الموسم الحالي".

إلى ذلك، يفاضل جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بين المدافعين علي البليهي، وحسان تمبكتي، للزج بأحدهما بشكل أساسي إلى جانب السنغالي كاليدو كوليبالي في مواجهة الأخدود، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الأخدود، في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.