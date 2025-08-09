أعلم أن الحقيقة ستظهر.. أوّل تصريح لحكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

خرج النجم المغربي أشرف حكيمي أخيرا عن صمته بعد قضية اتهامه باغتصاب فتاة في منزله ودعوته للمثول أمام محكمة فرنسية في الفترة القادمة للاستماع إلى أقواله ومقاضاته.

وكانت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أشارت منذ أسبوعين إلى أن المدعي العام في باريس فتح تحقيقا بتهمة الاغتصاب ضد أشرف حكيمي في انتظار أن يمثل نجم باريس سان جيرمان أمام المحكمة للدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه من قبل الفتاة ومحاميها.

اتهامات ظالمة

وتعود الحادثة إلى شهر فبراير 2023، عندما ادعت فتاة فرنسية في الـ24 من العمر أن حكيمي استضافها بمنزله وحاول اغتصابها لكنها أفلتت من قبضته قبل أن تتوجه إلى مركز الشرطة، لا لرفع شكوى ضده، وفق قولها وإنما للإعلام بالاغتصاب.

أخبار ذات علاقة يحترم النساء.. ماذا قال مبابي عن اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب؟

وبعد صمت طويل، أدلى حكيمي بأول تصريح له عن القضية عندما ظهر مساء اليوم السبت على "كنال +" الفرنسية للرد على الاتهامات التي وُجهت إليه.

وقال المدافع الأيمن لباريس سان جيرمان، في تصريحاته لقناة "كنال+" : "أنا هادئ، لكن أن تُتَّهَم ظلمًا فهذا أمر فظيع وغير عادل، لا أتمنى ذلك لأي شخص، لأنه أمر سيئ. لكنني أعلم أن الحقيقة ستظهر كاملة يوما ما".

وتابع اللاعب المغربي: "لا ألوم نفسي على أي شيء، الأشخاص الذين يعرفونني يدركون الحقيقة، أركز على عائلتي وكرة القدم وأنتظر أن تنكشف حقيقة من اتهموني ظلما".

مبابي والكرة الذهبية

وبعد أفضل موسم له في مسيرته الكروية تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، أكد لاعب ريال مدريد السابق جدارة المدافعين بالفوز بجائزة الكرة الذهبية .

أخبار ذات علاقة من هي الفتاة التي اتهمت أشرف حكيمي بالاغتصاب؟

وظهر الظهير الأيمن المغربي في مقابلة مع قناة كنال + فرنسا ليقول: "عندما يُرشحونني للفوز بالكرة الذهبية، يكون الأمر بمثابة حلم، لو أتيحت لي فرصة الفوز، أعتقد أنني سأستحقها أيضًا، الموسم الذي قدمته تاريخي، وقليلٌ من اللاعبين سجلوا أهدافًا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وهم يلعبون في خط الدفاع،. تعتقد الجماهير أنني مهاجم، لكنني مدافع، ألعب في خط دفاع رباعي، وهو الأمر الأكثر تعقيدًا "

وأضاف:" إحصائياتي هذا العام ليست إحصائيات مدافع عادي، وعندما يفعل لاعب من الخط الخلفي ذلك، أعتقد أنه يستحق الكرة الذهبية أكثر من مهاجم".

ويعتقد أشرف حكيمي أن فريقه باريس سان جيرمان مرشح قوي للفوز بدوري أبطال أوروبا لكنه ليس الوحيد، وقال :" لا أعتقد أننا المرشحون الأوفر حظًا لأننا الأبطال الحاليون، نحن أقوياء، لكنني أعرف أن هناك العديد من الفرق التي تعاقدت مع لاعبين رائعين، نحن سنحافظ على تركيزنا، ونواصل مسيرتنا، ونرغب في الفوز مرتين متتاليتين.

وتابع: "من هم المنافسون ؟ ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، الذي تعاقد مع العديد من اللاعبين، ومانشستر سيتي، لكننا مستعدون لذلك ."

كما تحدث لاعب باريس سان جيرمان عن الفوز على ريال مدريد 4-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية وعلاقته بكليان مبابي وقال :" ريال مدريد؟ في آخر مرة واجهناهم، كنا أفضل استعدادًا، جماعيًا، وبدنيًا، وقد أظهرنا ذلك على أرض الملعب، شعر كيليان مبابي بخيبة أمل بعض الشيء؛ لم نتحدث عن الأمر كثيرًا، فقط أطلقنا بعض النكات خلال العطلة "