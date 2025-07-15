نابولي يفتح أبواب النصر والهلال أمام أوسيمين

وكالة: غارة إسرائيلية جديدة على السويداء السورية
فتح نادي نابولي الإيطالي الباب مجددًا أمام الأندية السعودية، خاصة النصر والهلال، للتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بعد تعثّر المحادثات مع غلطة سراي التركي بسبب اختلاف الشروط المالية.
وينتهي عقد أوسيمين (26 عامًا) مع نابولي في يونيو 2025، فيما يتغيّب حاليًّا عن معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد بعد تقديمه شهادة طبية تُفيد بإصابته.
وكانت الأندية السعودية، وعلى رأسها النصر والهلال، أبدت رغبة قوية في جذب المهاجم العالمي، لكنّ اللاعب كان يميل سابقًا للبقاء في أوروبا.
تقدم غلطة سراي بعرض رسمي قيمته 30 مليون يورو لضم أوسيمين، لكنّ النادي الإيطالي يصرّ على الحصول على مبلغ أعلى، خاصة بعد تلقي اللاعب اتصالات من الهلال تتضمن عرضًا بقيمة 40 مليون يورو.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن نابولي اشترط دفع 40 مليون يورو فورًا، بالإضافة إلى 35 مليونًا أخرى تُسدّد بحلول عام 2026، مع تضمين بند نسبة بيع مستقبلي.
ورفض النادي التركي هذا العرض، ويصر على دفع 35 مليون يورو فقط حتى عام 2027 دون أي شروط بيع إضافية.
ومع تعثّر مفاوضات غلطة سراي، أعاد نابولي فتح الملف السعودي، حيث يظهر النصر والهلال كأبرز المرشحين لضمّ أوسيمين، خاصة في ظلّ الاستعدادات الأخيرة للنصر لتعزيز خط هجومه، والاهتمام المستمر من الهلال باللاعب منذ فترة.