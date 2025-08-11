قرار حاسم من المحكمة الدولية بشأن مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي

حسمت المحكمة الرياضة الدولية (كاس) موقفها النهائي من الطعن الذي تقدم به كريستال بالاس الإنجليزي من قرار استبعاده من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

وقررت المحكمة الدولية رفض الطعن الذي قدمه النادي الإنجليزي ما يعني أن بطل كأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية في إنجلترا لن يلعب مسابقة الدوري الأوروبي وإنما سيخوض دوري المؤتمر الأوروبي.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الاثنين إن "كريستال بالاس خسر طعنه ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) باستبعاده من الدوري الأوروبي وانتقاله لدوري المؤتمر، البطولة الأوروبية الثالثة للأندية".

أخبار ذات علاقة كريستال بالاس يطعن في قرار إقصائه من الدوري الأوروبي لدى المحكمة الدولية

واستبعد اليويفا كريستال بالاس من الدوري الأوروبي وسمح له بالمشاركة في دوري المؤتمر الشهر الماضي بينما سمح لأولمبيك ليون بالمشاركة في الدوري الأوروبي، نظرا لأن مجموعة إيغل فوتبول كانت تملك في ذلك الوقت أغلبية أسهم ليون بينما كان رئيسها جون تكستور يملك حصة مسيطرة في كريستال بالاس.

وسيحلّ نوتنجهام فورست، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محل كريستال بالاس في الدوري الأوروبي.

وقالت المحكمة في بيان: "بعد دراسة الأدلة، وجدت اللجنة أن جون تكستور مؤسس مجموعة إيغل فوتبول القابضة كان يملك أسهم في ناديي كريستال بالاس وأولمبيك ليون وكان عضوا في مجلس الإدارة ويتمتع بنفوذ حاسم في الناديين في وقت تقييم اليويفا لوضع الناديين".

أخبار ذات علاقة "قاهر" محمد صلاح ومرموش يهاجم "يويفا" بسبب إقصاء فريقه من الدوري الأوروبي

وتابعت: "رفضت اللجنة أيضا حجة كريستال بالاس بأنه تلقى معاملة غير عادلة مقارنة بنوتنجهام فورست وليون".

وطعن بالاس، الذي تأهل للدوري الأوروبي بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ضد قرار اليويفا الشهر الماضي.

كما استقال تكستور أيضا من مجلس إدارة ليون وتم تعيين ميشيل كانج رئيسة لمجلس الإدارة.

وبعد تأهل كل من ليون وكريستال بالاس لدوري الأوروبي، سُمح للنادي الفرنسي بالاحتفاظ بمكانه في البطولة الأوروبية بعد أن احتل مركزا متقدما عن بالاس في الدوري الفرنسي.

وأنهى ليون الدوري الفرنسي في المركز السادس، بينما احتل كريستال بالاس المركز 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يشارك كريستال بالاس، الذي توج بلقب درع المجتمع أمس الأحد بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح، في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري.