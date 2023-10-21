ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يقتنص فوزًا ثمينًا من إيفرتون

واحتسب الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع البديل مايكل كين، ونفذ صلاح الركلة بنجاح في الدقيقة 75.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 82، لكن رأسية جوتا إثر ركنية نفذها أرنولد، استقرت بين يدي الحارس بيكفورد.

ومن هجمة مرتدة أخرى، وصلت الكرة إلى نونيز، الذي مرر إلى صلاح، فما كان من الأخير، إلا أن يضع الكرة بهدوء في الشباك بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 20 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتًا بفارق الأهداف المسجلة عن توتنهام وآرسنال، فيما تجمّد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.