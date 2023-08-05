كاسترو قبل مباراة النصر والرجاء: الانتصار لن يأتي بالأسماء بل بالعمل
تحدث البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن مواجهة نظيره الرجاء المغربي، في البطولة العربية للأندية 2023.
ويصطدم فريق النصر بنظيره الرجاء، غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية".
وقال كاسترو في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لنادي النصر، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نعرف أن مستوى البطولة عال جدا والتعب بدأ يظهر، لكن الهدف والطموح أكبر، ونعرف ماذا ينتظرنا أمام الرجاء والمطلوب منا أن نكون جاهزين للغد".
وأضاف: "النصر يحتاج للحلول ولا يحتاج للبحث عن أعذار، الماضي ذهب ولن يعود ولا فائدة من الحديث عن عودتنا من سفر طويل من معسكر البرتغال، كل هذا من الماضي ولن يغير شيئًا".
وتابع: "كرة القدم تعاش بالنتائج وليس بالأعذار، الجمهور لا يهمه هل تدربنا كثيرا أم قليلا وهل سافرنا من دولة لدولة، في كرة القدم الجماهير تهمها النتائج فقط وهي ما يحكم على كل شيء".
وأشار: "نعرف أن فريق الرجاء خصم قوي وستكون المباراة صعبة، أنا متأكد أن مواجهة الغد من الدقيقة الأولى ستكون قوية، ونجهز اللاعبين من أجل ذلك".
وأكمل: "هناك شيء لا يمكن أن أفعله وهو قراءة المستقبل، لا أعد أبدا بنتائج لكن ما لدينا أفعله دائما وهو الوعد بالعمل فقط، لن نحقق شيئا بالأمنيات، إنما يتحقق كل شيء بالعمل الجاد".
وأوضح: "الانتصار لن يأتي بالأسماء بل بالعمل، من الرائع بالطبع أن يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم لكن ليس لهم فائدة من غير الاجتهاد والعمل".
وعن ضم السنغالي ساديو ماني، أشار: "ماني صاحب إمكانيات عالية ولاعب قوي، لكن ما زال مثل بقية اللاعبين الجدد يسعى للتأقلم أولا بشكل كامل مع المجموعة".
وشدد: "الجمهور يعتقد أن دخول لاعبين جدد يمكنهم اللعب والتأقلم مباشرة، ولكن الفرق ليست مثل الطبخ تضع كل شيء في قدر وتخلطه ويخرج جاهزا، فرق كرة القدم تحتاج للعمل والتدرب سويا حتى يتأقلم الجميع بشكل كامل".