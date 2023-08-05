كاسترو قبل مباراة النصر والرجاء: الانتصار لن يأتي بالأسماء بل بالعمل

وأضاف: "النصر يحتاج للحلول ولا يحتاج للبحث عن أعذار، الماضي ذهب ولن يعود ولا فائدة من الحديث عن عودتنا من سفر طويل من معسكر البرتغال، كل هذا من الماضي ولن يغير شيئًا".

وتابع: "كرة القدم تعاش بالنتائج وليس بالأعذار، الجمهور لا يهمه هل تدربنا كثيرا أم قليلا وهل سافرنا من دولة لدولة، في كرة القدم الجماهير تهمها النتائج فقط وهي ما يحكم على كل شيء".

وأشار: "نعرف أن فريق الرجاء خصم قوي وستكون المباراة صعبة، أنا متأكد أن مواجهة الغد من الدقيقة الأولى ستكون قوية، ونجهز اللاعبين من أجل ذلك".

وأكمل: "هناك شيء لا يمكن أن أفعله وهو قراءة المستقبل، لا أعد أبدا بنتائج لكن ما لدينا أفعله دائما وهو الوعد بالعمل فقط، لن نحقق شيئا بالأمنيات، إنما يتحقق كل شيء بالعمل الجاد".