تغلب نادي بايرن ميونخ الألماني، على نظيره غراسهوبرز برباعية نظيفة، خلال المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

أحرز أهداف البايرن كل من أوليسي في الدقيقة 12، وهو الهدف الوحيد في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تناوب على إحراز الأهداف كل من هاري كين في الدقيقة 47، وماتياس تيل بالدقيقة 68، وتوماس مولر في الدقيقة 90+1.

وتنطلق منافسات الدوري الألماني الأسبوع المقبل، إذ يسافر بايرن ميونيخ لمواجهة فولفسبورغ يوم الأحد المقبل.

وكان بايرن ميونخ تغلب على أولم برباعية نظيفة، ضمن الدور الأول من كأس ألمانيا، في أولى مبارياته خلال الموسم الجديد.