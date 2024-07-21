افتتح اتحاد الكرة السعودي فترة الانتقالات الصيفية دون ضجة كبيرة هذا الأسبوع وبقواعد جديدة بما يتماشى إلى حد كبير مع الدوريات الأوروبية، إذ ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين يوم 22 أغسطس المقبل، أي قبل نهاية فترة الانتقالات "الميركاتو" بـ11 يومًا.

وارتبط الدوري السعودي بضم لاعبين كبار خلال الفترة الماضية، أبرزهم كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو نجم تشيلسي، وفيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي.

كانت الأندية الأربعة الكبار في الدوري السعودي، الاتحاد بقيادة كريم بنزيما، والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو، والهلال بقيادة نيمار، والأهلي بقيادة رياض محرز، أنفقت ما يزيد عن 700 مليون جنيه إسترليني على التعاقدات الجديدة الموسم الماضي.

ووفقًا للمتحدث باسم الدوري السعودي الذي تحدث لصحيفة The Athletic فإن ميزانية الانتقالات هذا العام ستكون أكبر من العام الماضي، إذ تتضمن الوفاء بجميع العقود الدائمة من موسم 2023-24، والتعاقدات الجديدة الإضافية، وستكون عمليات النقل جميعها إستراتيجية لسد الثغرات وتعزيز الجودة الشاملة.

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وقال المتحدث باسم الرابطة إن "بعض أفضل كبار المسؤولين التنفيذيين لكرة القدم في العالم يعملون الآن في نوادينا لبناء هيكل قوي يسمح للنوادي بالنمو وإضفاء القيمة على نظام كرة القدم".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" فقد أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن أولويات رئيسة للموسم الجديد، بعد اجتماعات مع جميع الأندية الـ18 بهدف تحسين الممارسات والشفافية والكفاءة.

ولم تكن المبالغ النقدية الضخمة، التي لا داعي لها، إحدى التوصيات وبدلاً من ذلك، هناك التزام باتباع نهج مركزي في التحويلات، إذ يتعين مراجعة التعاقدات جميعها من المستويات الإدارية العليا.

ووفقًا للمتحدث باسم الرابطة فإن القواعد الجديدة تزيد من التركيز على ضم اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا من أجل بدء الاستثمار في المواهب الشابة

كما أن الأندية بات إمكانها ضم 10 لاعبين أجانب في صفوف فرقها مقارنة بثمانية لاعبين فقط الموسم الماضي ولكن يجب أن يكون اللاعبان الإضافيان قد ولدا بعد العام 2003.

من جهته، قال وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي آل سعود، في مقابلة أجريت مؤخرًا مع بودكاست "ثمانية" السعودية إنه تحدث إلى ستيفن جيرارد، نجم ليفربول وقائد إنجلترا السابق والمدير الفني لنادي الاتفاق، وحصل منه على معلومات عن هيكل النوادي وتركيبتها وخلص إلى أهمية بناء مرافق على أعلى مستوى بما يشجع اللاعبين الجدد على البقاء في الدوري السعودي.

وأضاف أن بعض رسوم التحويل والحزم المالية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام شملت مبالغ فلكية غير صحيحة وأنه جرى اعتماد ضوابط جديدة لدعم إستراتيجية انتقالات اللاعبين وأن الأندية جميعها باتت تعرف كم يمكنها الإنفاق في كل فترة انتقالات.

وتابع وزير الرياضة السعودي، أن دروسًا قد استخلصت من تجربة العام الماضي، ولا سيما من حيث ضمان أن يذهب اللاعبون إلى الأماكن الصحيحة، مضيفًا: "عندما يأتي اللاعب، يخبرك أنه يريد أن يلعب أمام أكبر جمهور وفي بطولات القارة ولكنك لا تريد أن تجلب لاعبين غير متوافقين مع متطلبات النادي".

واستشهد وزير الرياضة بنجم ليفربول محمد صلاح الذي كان ملتزمًا بعقد مع ناديه وبالتالي لا يمكن التفاوض معه بعيدًا عن ليفربول والذي أكد تمسكه به.