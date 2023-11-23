ريال مدريد.. نادي الـ100 مليون يورو

وفي المركزين الخامس والسادس هناك لاعبان آخران ارتفعت قيمتهما السوقية ثلاث مرات، وتبلغ القيمة السوقية لإدواردو كامافينغا 104 ملايين يورو، وقد انتقل لريال مدريد من رين مقابل 30 مليون يورو، ويليه رودريغو وقيمته السوقية 92 مليون يورو وتضاعفت قيمته السوقية مرة تقريبًا.

وفي المركز السابع يأتي إيدير ميليتاو، الذي انتقل لريال مدريد وهو صغير أيضًا بعمر 21 عامًا، لكن قيمته السوقية تبلغ 67 مليون يورو، رغم أنه يتعافى الآن من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، علما أن التعاقد معه في 2019 كلف ريال مدريد 50 مليون يورو.

ومن بين هؤلاء اللاعبين السبعة جدد ريال مدريد قبل أيام عقود كامافينغا ورودريغو وفينيسيوس وفالفيردي بينما سيكون ميليتاو هو التالي الذي سيتم الإعلان عن تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ماركا" تصل قيمة هؤلاء اللاعبين إلى 800 مليون يورو.

أما بيلينغهام، فبالرغم من التعاقد معه مقابل أكثر من 100 مليون يورو فإن قيمته السوقية تبلغ حاليا 150 مليون يورو.