المدعي العام الإسباني: فتح تحقيق حول جرائم إسرائيل في غزة

رياضة

صلاح يحطم رقم ستيفن جيرارد ويصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

حقق  ليفربول الإنجليزي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع النجم المصري محمد صلاح التاريخ، بعدما حطم رقمًا قياسيًا فريدًا خلال فوز الريدز المثير في دوري أبطال أوروبا على أتلتيكو مدريد.

ريان جرافنبرغ يحتفل مع لاعبي ليفربول

 وقدم صلاح تمريرة حاسمة بعد مرور 4 دقائق لزميله أندري روبرتسون ثم أحرز هدفاً في الدقيقة السادسة.

وحفر صلاح اسمه في سجلات دوري أبطال أوروبا بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يُسجل هدفًا ويصنع آخر خلال الدقائق الست الأولى من مباراة في دوري أبطال أوروبا مع نادٍ إنجليزي.

ألكسندر إيزاك

 وتخطى صلاح رقم ستيفن جيرارد أسطورة النادي في عدد المباريات بدوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.

وخاض صلاح مباراته رقم 74 في البطولة القارية بقميص ليفربول متجاوزاً جيرارد كما أنه يحتل المركز الثاني خلف جيمي كاراغر الذي شارك خلال 80 مباراة.

دييغو سيميوني

 وكان هدف صلاح ضد أتلتيكو رقم 250 للنجم المصري مع الأندية الإنجليزية وهو رقم يشمل فترة لعبه القصيرة مع تشيلسي (هدفين) قبل أن يبدأ مسيرته في أنفيلد.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون بعد غدٍ السبت في الدوري الإنجليزي.

